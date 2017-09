Rotary Club of Aruba a duna un man na islanan afecta dor di horcan Irma

Desde siman pasa cu e horcan Irma a pasa na e islanan Sint Maarten, Saba y Sint Eustatius, Rotary Club of Aruba a cuminsa pensa con pa duna un man. E miembronan di Rotary Club of Aruba a dicidi pa hasi un donacion di 20 palet di boter di awa.

Alaves Rotary Club of Aruba a uni cu e otro clubnan di servicio den weekend pa asina yega na un manera mas eficiente pa duna ayudo. Esaki a resulta den un manera di coordinacion di e ayudo humanitario hunto cu Cruz Cora Aruba.

Bao di e tremendo guia di Cruz Cora Aruba a inventarisa kico ta e productonan di mas necesidad pa e islanan afecta. Comunidad di Aruba por yuda cu donacion di producto: boter di awa, cuminda di bleki y lona. Ta pidi pa e productonan NO mester caduca den e proximo 6 lunanan. E productonan por wordo entrega na Cruz Cora Aruba na Pedro Gallegostraat 14, Dakota entre 9:00 AM pa 9:00 PM.

Esunnan cu kier duna ayudo financiero, por hasi esaki riba e cuenta di Red Cross Aruba, Aruba Bank # 038.401.0390 of na Caribbean Mercantile Bank # 641.733.07.

Presidente Gerardo ta aplaudi e esfuerso di tur esanan cu ta yudando di e situacion dificil aki. Un palabra di apercio na e boluntarionan di Cruz Cora Aruba cu e trabao aki. “Nos ta desea esnan di Sint Maarten, Saba y Sint Eustatius hopi forsa den e momentonan aki y ban sigui traha hunto pa reconstrui e islanan”. “Mi ta haci un apelacion na henter comunidad di Aruba pa uni nos mes na e causa aki y duna un man na e islanan ariba”, asina Presidente Gerardo a enfatisa.