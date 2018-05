Rotaract Club of Aruba cu proyecto “Un P’ami, un P’e”

“Un P’ami, un Pe” ta un projecto cu Rotaract Club of Auba a inicia pa prome biaha 11aña pasa na 2007. Manera e nomber di e projecto ta indica, miembronan di Rotaract Club ta promove e comunidad di Aruba pa ora di cumpra algo pa nan mes “un p’ami” nan por cumpra algo pa e otro “un p’e”. Na inicio di e proyecto “Un P’ami Un P’e”, Rotaract Club of Aruba tabata ehecuta esaki durante temporada di Pasco cu e meta pa yuda communidad di Aruba pero den e ultimo 5 aña Rotaract a dicidi di ehecuta e proyecto den e luna di Juni. Despues di a dedica e proyecto na “Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba (SABA)” pa e delaster 2 añanan, e aña aki Rotaract Club a dicidi di dedica e projecto “Un P’ami, un Pe” na “Stichting Casa Cuna Progreso (SCCP)”.

Durante un periodo di dos luna, miembronan di Rotaract Club of Aruba tawata uni hunto dilanti Dyon Center riba diasabra y dilanti Ling and Sons IGA Super Center riba diadomingo.

Durante e maintanan aki, miembronan tabata tin un lista di material y comestibel cu nan tawata desea di colecta pa asina haci e donacion na e muchanan di Casa Cuna.

Rotaract Club of Aruba a logra colecta mas cu Afl. 5,000 na productonan, cu yudansa di comunidad di Aruba y tambe turistanan cu tawata haci nan compras na Ling and Sons. Pa es motibo, Rotaract Club of Aruba kier a gradici tur esunnan cu a duna un man na e bunita proyecto aki. “Un danki special ta bay na Dyon Center, Ling & Sons, The Palm Island, Lucky Store y Rotary Club of Aruba cu nan sosten y bunita contribucion. Nos ta aprecia boso aporte inmensamente”.

Sin lubida na miembronan di Rotaract Club cu a para e diasabra- y diadomingonan na Dyon Center y na Ling and Sons pa colecta e productonan y tambe cu a pasa un dia dushi riba Diasabra 12 di Mei 2018 cu e muchanan di Casa Cuna riba The Palm Island. E muchanan a gosa hopi y tambe e directora y leidsternan di Casa Cuna a disfruta di un dushi dia hungando den awa y riba e slipnan cu e muchanan.

Pa finalisa Rotaract Club kier a gradici e directora y e leidsternan di Casa Cuna pa a laga e muchanan bai The Palm Island y tambe pa a ricibi Rotaract cu mil amor na Casa Cuna. Pa mas informacion tocante Rotaract Club of Aruba por bishita nan website of nan social media.

