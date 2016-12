Rotaract Club of Aruba a celebra 25 aña sirbiendo e comunidad di Aruba den un forma hopi special y unico

Dia 1 di December ultimo, Rotaract Club of Aruba a cumpli su di 25 anniversario y ta sumamente contento y orguyoso pa tin e honor pa por sirbi e pueblo di Aruba pa 25 aña caba por medio di proyectonan cu ta wordo organisa anualmente. Proyectonan anual manera, Back 2 School, Pasa Pret cu Rotaract, Un P’ami Un P’e, “Aruban Delight”-stand na Fiesta Rotaria, y e seminario You Inc. Adicional di e proyectonan menciona, Rotaract Club of Aruba ta yuda durante e aña cu varios “Hands-on” projects. Por cierto Rotaract Club of Aruba ta funda riba e concepto di hands-on cu ta encera e cu Rotaract Club of Aruba ta duna back na e comunidad di Aruba principalmente den forma di labor boluntario enbes di duna placa so.

Pa celebra e di 5 lustro di e club, miembronan a opta pa celebra esaki den un manera unico y special. Diferente generacion di miembro y ex miembro di Rotaract a reuni hunto cu miembronan di Rotary Club of Aruba pa un bunita causa na unda den forma tradicional a asambla “25 Care Buckets”. E hemchi nan ta consisti di cuminda y cos di bebe mas un tas cu producto nan di necesidad y higienico manera pasta di djente y habon. Tambe a inclui un set di paña y slof. E “Care buckets” aki a wordo reparti diadomingo dia 18 di December na persona nan den nos comunidad sin hogar. Esnan cu a ricibi un care bucket a keda masha contento cu e gesto aki. E dia aki tabata tambe un dia di refleho, specialmente cu nos ta cerca di dianan di fiesta. Rotaract a haci hopi pa nos comunidad e ultimo 25 añanan y ta spera di por sigui sirbi nos comunidad pa hopi aña mas. Rotaract Club of Aruba kier a gradici e miembronan y ex miembronan, cu ta traha incansablemente riba cada proyecto, pero tambe e sponsornan cu semper tin nan porta habri pa Rotaract. Rotaract kier a duna un danki special na Rotary Club of Aruba cu 25 aña pasa dicidi di funda e club. Y pa a guia y yuda tur miembronan di Rotaract. Danki pa boso guia y sosten. Specifico pa e projecto aki, Rotaract kier a gradici nos sponsor nan: Oduber Agencies, Burger King, Lucky Group, Kooyman y Aruba Fantasy Tours. Por ultimo un danki special ta bay na Aruba completo pa a acepta nos cu cada proyecto y ta yuda nos, yuda nos comunidad.

Si abo ta interesa pa sa mas di Rotaract Club of Aruba of ta interesa pa ta un boluntario den diferente proyectonan di Rotaract Club of Aruba, por contact nos libremente riba nos Facebook page, Rotaract Club of Aruba, of manda un e-mail na: rotaractclubaruba@gmail.com of tuma contacto cu nos presidente actual Kareline van der Linden na 594-7575.