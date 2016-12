Roma a figura entre e metanan di e autor di e atentado di Berlin

ROMA, Italia – E ciudad di Roma a figura entre e metanan di e presunto autor di e atentado di Berlin, Anis Amri, kende a wordo abati dia 23 di December ultimo den un tiroteo cu polis na Milar, nort di Italia.

Segun medionan di prensa Italiano, e Tunecino di 24 aña, kende a cumpli cuater aña di prizon na Sicilia (zuid di Italia), door di a cende un scol na candela na 2011, a duda durante su fuga entre adkiri un pasashi di trein pa Milan of Roma, AFP a señala.

“Den e stacion di Turin, despues di a yega Francia, el a wordo filma na dos occasion pa camaranan di vigilancia dilanti di mashinnan automatico, mientras e tabata pidi informacion riba treinnan cu tabata pa sali destion Roma of Milan,” e corant Il Corriere della Sera, a sostene.

“Esaki ta demostra cu e no tabata tin un plan estableci. El a opta pa un trein regional di Lombardia y Milan pasobra na e oranan ey, pasa di mey anochi, no tabata tin un trein pa bay capital,” e corant a sigura.

Varios corant a sigura cu despues di a yega Milan dia 23 di December pa 2’or di marduga, Amri a conoce un hoben Salvadoreño, kende el a puntra “unda mi por tuma un trein of un bus pa roma, Napoles y Zuid di e peninsula.”

E Tunecino, kende a yega na 2011 den un boto como indocumentado riba e isla Italiano di Lampedusa, a wordo abati poco ora despues den un tiroteo cu polis den e bario Milanes di Sesto San Giovanni, cual stacion busnan ta sali pa Spaña, Morroco, Albania y tambe zuid di Italia.

Pa e corant Romano “Il Messaggero, e hecho cu e hoben Tunecino tabata tin pensa di biaha pa e capital “no ta un coincidencia.”

“Den e region di Lazio, unda cu Roma ta aden, probablemente e tabata tin contactonan mas cercano,” e publicacion ta sigura.

Segun e investigacion di prensa, Amri a biba varios siman di e aña pasa den Aprilia, mas of menos cuarenta kilometer zuid di Roma, cu un compatriota kende tabata su compañero di prizon na Italia, pero cu actualmente ta deteni.

Polis ta investiga tur e contactonan cu e tabata tin na Italia, specialmente luganan camidna el a keda aña pasa den un zona agricola di Aprilia.

E investigacion den curso riba e atentado na Berlin, cu a laga 12 morto y decenas di herido, mester aclarea si e tabata conta cu un red di apoyo pa e preparacion di e atake cu un truck horta for di e mercado navideño y si nan a yud’e durante su fuga door di varios pais di Europa.

“Investigacionnan no a revela nada te cu awor aki e existencia di un red di conexion di Amri na Milan,” e prefecto di polis di e ciudad aki, Antonio de Jesus a sigura prensa diabierna.

Fuente: El Universal