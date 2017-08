Roderick Gouverneur: “Nos fronteranan ta keda responsabilidad di Reino”

E parti zuid di Aruba ta bon controla caba y personana ta buscando otro metodo pa nan drenta, manera a resulta siman pasa segun Sr. Gouverneur.

Locual cu Warda Costa, antes tabata subi lama patruya, pero e sistema cu Warda Costa ta opera pa un tempo caba ta traha a base di informacion. Nan ta traha cu tur servicio di husticia y ta compila tur informacion cu haya y a base di e informacion ey ta traha. No ta cancela e patruyanan regular, pero ta bay traha mas enfoca ariba loke bo sa y ta focus ariba e parti ey. Maske con sofistica bo ta, e ta keda un wega di “kak’i sconde”, deseo di Warda Costa lo ta di tin mas boto ta nabega e costanan.

Si tin un caso di Search & Rescue, un persona ta hogando, un barco perdi, leynan internacional ta conta, ta bay a base di prioridad. Hopi biaha, lamentablemente hende por haci mal uzo di dje.

Actualmente, a pesar di tin retonan di arma y ilegalnan, no ta focus ariba crecemento. Kisas lko bay focus ariba cierto cosnan mas tanto. Na cabes di Warda Costa tin un presidium y den e presidium tin representante di tur e paisnan. Y hunto ta dicidi kico nan lo kier focus ariba dje. Tur cos mester wordo planea di delanta pa train e personal.

Pero tin un bom cu ta den rementa, na Venezuela, y niun plan no por prepara nos pa e avalancha di hende cu ta huy for di nan luga y e islanan aki lo no por wante. Sinembargo nos fronteranan ta keda responsabilidad di Reino Hulandes. Y Reino Hulandes mester por interveni cu paar di Marina Real pa haci algo, cu si encaso cos bay for di man, pa cera nos awanan teritorial pa nos islanan. Esakinan ta situacionnan planea y palabra for di hopi tempo caba.

Di parti Warda Costa, den tur actividad cu nan ta haci, ta bon pa saca un comunicado pa comunidad sa kico nan ta haci, kico ta e rol di Warda Costa den cada situacion. Hopi ta e situacionnan di Warda Costa cu no ta sali den publicidad. Diariamente nan ta hayanan cu casonan di Search and Rescue cu pueblo no ta haya sa di dje. Warda Costa mester tin un contacto mas estrecho cu e pueblo, segun Sr. Gouverneur.

Hopi biaha ta riparabel cu semper ta e mesun hendenan ta keda bin. Nan ta wordo deporta y toch despues di paar di tempo, bo ta hayanan atrobe ta purbando di drenta, segun Sr. Roderick Gouverneur, Relacionista Publico di Warda Costa di Caribe Hulandes.