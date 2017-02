Roderick Croes di Douane: Containerscanner lo drenta den accion dia 2 di Februari

Dia 2 di Februari e containerscanner lo cuminsa traha pa cual esaki ta hopi positivo pa aduana despues di a ser critica pa hopi aña no tin control pa cual aki Director di Aduana, Roderick Croes ta splica

A cuminsa traha riba e containerscan for di aña pasa, 2016. Na 2014 ya caba a haci proofscan pa sa kico ta e problema. Na final di 2015 a drecha algun cos di e containerscan.

Diahuebs awo, dia 2 di Februari, e containerscanner lo drenta den accion. Duana a tene un voorlichting pa e chauffeur di trucknan, cu a tuma diamars atardi 5 or . A presenta un procedura na Astec, pa esaki tambe por tene cuenta e trabao cu ta bay sosode cu e containerscan.

Sr. Croes ta sigui splica cu actualmente e procedura di sacamento di container, ta bay lihe. Cu e introduccion di e containerscanner, e chauffeur di trucknan tabata tin e preocupacion aki, cu si e proceso nobo aki lo trece tardansa. A duna na nan un splicacion di esaki, kico ta procedura, nan a bin compronde cu esaki ta miho pa nan. Aworaki door cu mester seya container, ta perde 30 minuut.

Cu e proceso nobo, door cu e ta wordo gescan, e por dura 20 minuut. Aunke e scan mes ta dura 5 minuut, pero despues ta bin e beeldanalyse. Unabes Duana no constata nada den e container, e ta bay sin seya. Ya no ta bay tin e trabao di baha container, pa seya esaki. E proceso lo ta mas lihe pa nan. Di otro banda, pa comercio tin nan productonan mas lihe riba shelf, unabes cu e la scan y no tin nada di meld, e container ta bay sin seyo. Antes mester a warda 2 dia pa Duana bin pa habri container y wak si no tin nada particular. Aworaki e comerciante por bay cu e container di biaha.

Aruba tabata blanco di critica pa hopi aña, cu Aruba ta un isla unda ta pasa arma, pasa droga. Pero aworaki, cu e introduccion di e containerscanner, e lo kita e duda cu tin riba e funcion di Duana.

E containerscanner eigenlijk ta pa cubri tur dos trabao di duana. Tanto e parti fiscal como e parti no fiscal. E parti fiscal, Duana ta scan e vraaglijst, e ta bay den e computer di e containerscanner y e scanner ta pasa pa compara loke tin riba e vraaglijst ta klop cu loke tin den e container, pa wak si tur cos ta klop.

Banda di esaki, tin e beeldanalyst cu algun luna atras a haya training for di BCKC di Hulanda pa reconoce e imagennan, pa sinta analisa e parti fiscal pero wak tambe kico tin den e container cu ta cumpli cu e parti non fiscal di Duana.