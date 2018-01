Roderick Croes (Aduana): “Aduana ta traha na estimulo di e economia di nos pais”

Den un entrevista cu director di Aduana, Sr. Roderick Croes, a puntr’e si el a reuni caba cu e minister nobo y kico ta bay haci pa loke ta e servicionan. Sr. Croes ta amplia ariba esaki.

Aduana ta realisa cu tin hopi trabao cu lo bin, ya cu e comunidad di Aruba ta sigui crece. Tambe tin otro trabaonan cu mester wordo regla, door di APA y ASTEC pa baha mas container mas lihe, of mas luga pa barconan por mara. Pero di parti di Aduana, nan ta haciendo lo posibel pa asina ey por sirbi e comunidad di Aruba miho.

Aduana ta un organo gubernamental cu ta duna servicio, nan ta trata pa gobierno por haya su “fair share”, loke ta trata invoerrechten y accijnzen. Pero tambe nan ta modernisando pa nan no traha pa kibra e economia, pero nan ta traha pa stimula e economia. Mester purba pa stimula e economia, pero naturalmente mas lihe un producto ta ariba shelf, mas lihe e companianan ta bestel mas y pagando invoerrechten, y a comunidad ta haya productonan fresco cu nan por disfruta di dje.

Pa loke ta trata e situacion di algun siman atras, caminda cu un container mester a bay Corsou bin bek, ya cu no tabata tin mas luga pa barco a mara, Sr. Roderick Croes, director di Aduana a splica cu nan a duna tur nan cooperacion, comprondiendo pa e comunidad di Aruba, kico ta e necesidad. Y sigur mirando cu tabata trata di productonan di comestibelnan, carganan friu, berduranan cu ta hopi necesario pa nos pais. No solamente pa nos comunidad, pero tambe pa e turista. Un turista cu no ta haya loke e ta pidi p’e, den cuminda, ta duna un mal imagen pa Aruba.

Aduana completo, teniendo cuenta cu tur esaki, a haci su best pa duna tur su cooperacion posibel pa no stroba e economia y asina perhudicando e comunidad di Aruba mes.