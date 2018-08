Rocco Tjon (MEP): Ultimo reaccion riba Sr. Drayer, corespondente di NOS

Un reaccion emocional di e corespondente di NOS riba mi articulo anterior. E reaccion tin aparecido na uno cu lo a wordo manda door di oposicion. Insinuacionnan manera ken lo a lesa su documentonan y kico tin den mi “brievenbus” na Parlamento. Resumiendo, hopi “bliksenafleiders” pero niun hecho pa sostene y prueba su acusacion cu, mescos EMAN a emplea 300 persona pa campaña, actual Promer Minister a emplea 400. Un ponencia cu e corespondente a haci durante un “kruisgesprek” riba NPO radio1. Esaki por cierto tawata su di dos intento pa prueba su ponencia, pasobra den su reaccion na Amigoe riba su ponencia, tampoco e por a bin cu e pruebanan necesario.

INTENTO PA PRUEBA SU PONENCIA

Den su reaccion e corespondente di NOS ta amplia riba e presupuesto supletorio 2017 y presupuesto 2018. Dos topico cu Parlamento di Aruba a debati extensamente caba riba dje na December 2017 y April 2018. Esaki ta motibo tambe pakico e corespondente no ta tendemi elabora riba e puntonan aki actualmente. Esaki a wordo trata caba algun luna atras y durante tratamento por cierto tin mas cu 2000 pregunta a wordo haci por escrito. Notable ta cu netamente pasobra mi ta cuestiona su ponencia aworaki e ta bin cu e topico aki. Sea e corespondente tawata tin un “delay” of e ta trata na desvia atencion for di su ponencia cual e no por substancia!

Bou e capitulo PERSONAL, den su reaccion e ta trata pa bin cu un hustificacion real pa su ponencia, specificamente punto 4 y 5. Corectamente e ta referi na e rapport di conseho di “Raad van Advies” (LV-18/002). Sinembargo como un periodista experencia y un amante di politica Arubano, e mester sa cu despues di un rapport di conseho di “Raad van Advies” semper ta sigui un asina yama “nader rapport”. Mi por segura e corespondente, pa asina e por ta trankil, cu e “nader rapport” aki tambe tawata den mi “brievenbus” na Parlamento.

NADER RAPPORT

Den dicho rapport (LV-18/003) extensamente ta wordo elabora riba e aspecto di personal di e presupuesto. Ademas for di e contestanan ricibi riba preguntanan haci door di miembronan di Parlamento claramente ta resalta cu e personal en cuestion ta trata di maestronan, agentenan policial, personal den cuadro di e crisisplan pa atende cu e retonan social y personal di Landslaboratorium cu a kies pa keda den servicio di gobierno despues di e proceso di independisacion. Cu e corespondente di NOS ta usa e rapport di Raad van Advies, pa asina trata na hustifica su ponencia cu tin 400 “MEP-ista” cu ta eherciendo practicanan a la Eman, pero na mes momento ta “lubida” di menciona cu tin contestanan riba preguntanan haci door di parlamentarionan y un “nadere rapport”, ta zwak y incorecto.

POR ULTIMO

Mi por solamente conclui cu pa di dos biaha e corespondente ta faya y ta compara appel cu peer. Finansas sostenibel, goberna serio y “deugdelijkheid van bestuur” ta di sumo impotancia pa MEP. Fraccion di MEP ta sostene e pensamento aki y pa e motibo ey a aproba un mocion den cual ta urgi gobierno pa na augustus benidero duna un “update” riba e desaroyo pa cu e presupuesto actual. Asina aki lo evita cu ta wordo confronta cu sopresa despues, manera tawata e caso na fin di 2017. Por ultimo mi ta spera cu e corespondente sigui e desaroyonan politico na Aruba su mes, pa asina no tin mester depende di “bronnen”, manera parlamentarionan di oposicion y ex-mandatarionan.

