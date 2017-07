Robin Ann Didder: Un politico cu ta traha pa su pais

Un politico ta traha pa su pais y su pueblo, esaki ta bo candidato riba e lista di POR Robin-Ann Didder, un politico cu su prioridad, ta cu e persona ta na prome luga. Enseñansa ta den crisis esaki mester di su atencion y mi ta sigur cu cierto componente nan den enseñansa mester wordo cambia, pa nos por wak mehoracion. Tin cambio na short- y longterm den enseñansa cu tin cu tuma luga. Enseñansa no ta un fast return investment e lo tuma su tempo pero si nos traha cu nos nanishi den e mesun direccion hunto nos lo logra.

Tin diferente puntonan cu mester traha riba dje y cu tin atencion di partido P.O.R.

Introduci Papiamento como idioma di instruccion den e prome klasnan di scol basico.

Atencion pa nos muchanan den enseñansa special y e cuido di muchanan den creche.

Oportunidad pa docente desaroya nan mes y implementa esaki na scol

Inverti percura pa material necesario di enseñansa (digitalisa enseñansa)

Mehora y revisa curriculum di cada tipo di scol y crea mas scol multilingual.

Encurasha y trece oportunidad pa nos studiante logra nan diploma.

Crea mas oportunidad pa MBO y HBO na Aruba

Inverti den infrastructura di scolnan cu a keda atras bashi como monumento

Campaña general pa muchanan ta mas activo den, deporte, arte y cultura

Enfoca pa scolnan ta mas saludabel y traha riba siguridad paden y pafo di scol

Atencion pa ley di Leerplicht

Colaboracion entre directiva di scolnan, inspeccion, examenbureau y directie onderwijs

Esaki ta algun puntonan cu mester di atencion pa por cuminsa pone hunto e piedra nan necesario pa cuminsa cana e caminda pa cuminsa drecha enseñansa en general. Sinembargo no ta un partido of un minister so por logra e meta aki pero tur esnan cu ta forma parti di e organo den enseñansa. Hunto y cu e sosten di e mandatario por logra e meta pa un miho organo di enseyansa y alabes ta crea mucha, hoben y adultonan di nivel cu Aruba tin mester pa sigui carga pais Aruba. Cu bo sosten den mi persona como educadora mi lo tey pa traha hunto cu bo pa nos Aruba. Trabou ta cuminsa despues di e eleccion y lo mi mustra cu bo voto no a bay perdi.