Robert Candelaria (AVP): Prome Minister mester aclaria su relacion cu sospechoso di labamento di placa

Recientemente a detene un sospechoso, bon conoci di Prome Minister Evelyn Wever-Croes, den e caso di contrabanda di oro. Na dos ocasion Parlamentario di Fraccion AVP, Robert Candelaria, a manda carta pidiendo e mandatario pa contesta riba su preguntanan.

Parlamentario Candelaria ta conoci como un persona cu no ta hunga politica cu asuntonan asina y no kier insinua algo, pero a haci preguntanan al caso y corecto riba loke a pasa. E Parlamentario ta respeta e investigacion cu tin y a manda un carta pa corda e prome mandatario cu e ta pendiente un contesta ainda. Pero pa un Gobierno cu a bisa di lo respeta institutonan, manera por ehempel Parlamento, unda cu na dos ocasion a manda carta y no a haya contesta. A mira otro casonan cu Corte ta duna un veredicto y mes ora Minister Oduber a sali reclama y cuestiona e Hues. Esaki ta prueba cu e Gobierno nobo no ta respeta institutonan halto den nos comunidad.

Aworaki ta bolbe sali na cla cu e carta manda su base tabata cu Gobierno ta bisa oro no tabata e problema cu Venezuela pero tabata koper. Despues cu a sali den prensa cu tabatin cierto desaroyo cu oro, Parlamentario Candelaria a cuestiona esaki. Un biaha mas no tabatin contesta y loke cu e fraccion a pensa loke ta bay pasa, a tuma luga awor. A detene un persona y pa esaki e Parlamentario ta lamenta.

“Si Prome Minister a sali y contesta preguntanan y si e por a mustra cu no tabatin ningun laso of contacto cu e persona sospechoso aki, anto lo tabata cla”, e Parlamentario a indica. Aunke den e mesun rosea e ta sigui cuestiona cu “E oficina di e sospechoso ta situa den Arulex Building, cu ta asina cerca di Prome Minister”. Esaki tabata un persona cu a core campaña como “bodyguard” di e actual Prome Minister. E no ta contestando y e mes ta duna espacio pa mustra cu esaki tin un base di berdad den dje.

Pa un Gobierno cu tin un Ministerio apart pa integridad, un Gobierno cu a enfatisa cu lo respeta institutonan di pais, manera Parlamento, cu esaki ta hopi tristo pa mira cu aworaki un biaha mas algo asina aki ta tuma luga. E ta atacha e credibilidad y integridad di e Prome Minister y di henter su Gobierno.

E caso grandi aki di contrabanda di oro, labamento di placa y falsificacion di documentonan ta algo cu Gobierno mester aclaria bon y adresa, pasobra cosnan asina aki lo sigui cana. Keto bay Aruba ta den un situacion fastioso cu Venezuela, unda cu fraccion di AVP por compronde cu no tabatin solamente contrabanda di koper pero oro tambe pa y for di Aruba.

Parlamentario Candelaria ta kere cu aworaki ta tempo pa Prome Minister sali bin dilanti y aclaria e asunto serio aki. Atrobe pa no hunga politica pero si acaso e no tin nada di haber cun’e, e distancia su mes y contesta preguntanan. Duna pueblo claridad riba esaki, pero no keda keto, keda sin contesta pregunta y keda sin cumpli cu promesanan cu bo a haci.

