Robert Candelaria (AVP): “No mas isla den gobernacion”

Aruba, mescos cu tur pais na mundo kier mira mehoracion den su calidad di bida, den su comunidad en general y un crecemento sano di nos pais den region y den mundo. Un rekisito crucial pa e crecemento aki ta pa traha riba un Aruba mas sigur pa nos tur. Sin siguridad bo no ta logra nada como pais, pero pa logra esaki, nos mester di mas cu djis desea pa e tuma luga of papia riba esaki. Mester di vision y accion.

Kico esakinan ta? Un vision por wordo defini como un “holy discontent”, es decir un malcontento puro y profundo. Esaki den combinacion cu un bista cla di con cosnan por y mester ta. Esey ta un vision. E ta un bista mental di e futuro y e vision aki mester inspira speransa.

Ami ta kere cu Aruba por y lo crece. Nos mester kier ta e pais mas sigur den nos region, un ehempel pa otronan. Nos ciudadanonan mester sinti nan mes safe atrobe. Casonan horibel di e ultimo simannan ta mustra nos cu no ta Minister of Gobierno ta e origen di problema. Esaki ta pensamento di politica bieu. E problema ta algo di e ser humano y pa nos crece, nos mester stop di punta dede riba otro, busca ken ta culpabel pa asina nos luci miho cu nos opositor. Pone Aruba dilanti di bo mes!

Nos mester busca e rais di e problema y determina cu hunto nos kier drecha cos. E no ta facil, pero si no cuminsa cana, lo bo no yega nunca tampoco. Laga color politico un banda. Tin cos cu mester keda den e arena politico y tin cosnan cu ta mas importante cu politica. Nos no mester perde enfoke riba bienestar politico ni pa motibonan di e caos di tur dia.

Laga mi duna awe un sugerencia breve unda pa cuminsa traha riba un Aruba mas sigur. Mi a papia durante mi campaña riba algo cu mi ta kere den dje y cu mi lo sigui riba dje, esta prevencion. Prevencion ta algo amplio, pero ban keda riba e topico di e casonan tragico di e hobencita y e 2 muchanan cu a perde nan bida recientemente. Nos mester dicidi di haci tur loke ta posibel pa cuida y salvaguardia esunnan mas vulnerabel den nos comunidad cu no por cuida nan mes. Nos ‘mindset’ mester cambia. Nos muchanan, nos grandinan, esunnan cu enfermedad mental ta algun ehempel unda nos mester cuminsa pensa riba prevencion.

Un parti crucial di tur maneho di prevencion ta un maneho integral. Esaki ta nifica cu Ministernan y nan Ministerionan y tur servicionan di Gobierno den e area specifico di prevencion aki, mester pone e barera di Ministerio y departamento un banda y defini hunto kico e vision ta y con mester traha hunto pa realisa esaki. Pa un Aruba mas sigur, no por tin isla den gobernacion. Mester tin un vision y un determinacion pa logra esaki.

Lamentablemente nos ta mira cu den Gobierno tin Minister cu kier briya mas cu otronan. E Gobierno ta un Gobierno di un coalicion, un partido y hunto nan ta un bloke y no 3 isla. Hunto mester dicidi cu esun cu mester briya ta Aruba y no un individuo of un grupito. Esaki mester ta e meta di tur den gobernacion.

Pa yuda e gruponan vulnerabel menciona, mi ta haci un apelacion tambe na tur yiunan di Dios y tur Iglesia Cristian pa sigui uni mas y mas y pidi Dios pa nos pais tin un vision skerpi di unda nos kier yega y pa guia esunnan encarga pa traha hunto na bienestar di nos pais. Pa mayornan stima y educa nan yiunan bon. Pa mayornan y dunadonan di cuido educa den amor y durf di bisa si of no na e mucha, ora ta pa bienestar di e mucha y cu nunca lo abusa di nan rol como mayor of cuidado di mucha. Pa maestronan sigui traha cu amor den nan trabou y pa e muchanan. Pa esunnan cu ta cuida nos grandinan por duna e amor y servicio manera nos tur ta desea si Dios permiti nos yega un edad bunita manera e grupo aki a yega. Pa esunnan cu malesa mental por haya e cuido necesario aki na cas. Cu Aruba como pais por tin su mes institucion profesional pa cuida y duna e servicio necesario na e grupo aki.

Vision sin accion ta djis un soño. Accion sin vision ta un soño malo. Pero vision den combinacion cu accion por cambia Aruba.