Riñon y salud di hende muhe: Tema di dia Mundial di Riñon pa 2018

Dia 8 di maart ta dia Mundial di Riñon. Riba e dia aki organisacionan di salud rond mundo ta haci diferente actividad pa crea concientisacion riba e importacia di e riñonnan. Nos riñonnan ta organonan hopi complica y asombroso cu ta haci e trabou esencial pa mantene nos curpa saludabel. E trabou principal di e riñonnan ta pa saca toxico y awa cu ta di mas for di nos sanger. E riñonnan tambe ta yuda controla e presion di sanger, ta produci celnan di sanger cora y ta mantene nos wesonan saludabel.

P’esey ta asina importante pa concientisa comunidad riba comportacion of custumbernan cu por conduci na problemanan di riñon y tambe riba malesanan cronico manera presion halto y diabetes cu tambe por conduci na malesa di riñon si no cuida esakinan.

E tema di e aña aki pa cu dia mundial di riñon ta “Kidney & Woman Health” cu ta Riñon y Salud di hende muhe. Esaki pa motibo cu estudionan haci ta indica cu hende muhe tin mas chens pa desaroya problemanan di riñon cu hende homber. Rond mundo un averahe di 195 millon di hende muhe ta sufri di problemanan di riñon cu ta conduci na morto prematuro si nan no ricibi e cuido medico esencial of logra un transplante di riñon na tempo.

Na momento cu bo wordo diagnostica cu problema di riñon e daño no por wordo repara of cura mas. Ta pa e motibo aki cu cuido y prevencion di malesa di riñon ta asina importante y dedica un dia so na concientisacion y informacion no ta suficiente.

Na Aruba pa conmemora dia mundial di riñon, Departamento di Salud Publico hunto cu Kidney 297, Dialyse afdeling di Hospital y Dialyse afdeling di IMSAN durante ful luna di maart lo ta organisando actividadnan y dunando hopi informacion.

Pa mas informacion por tuma contacto di Departamento di Salud Publico na 522-4200

