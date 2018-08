Rijbewijs examen via computer mester wordo regla huridicamente

Vocero di Polis, sr. Lito Lacle, ta elabora tocante e ultimo desaroyonan pa loke ta trata e rijbewijs.

Sr. Lacle ta splica cu Cuerpo Policial kier bay mas lihe pa ehecuta e proyecto di rijbewijs. Departamento di Rijbewijs ta produci mas o menos 220 rijbewijs pa luna, caminda den un otro sistema nan por produci cuater of cinco biaha mas e cantidad di rijbewijs aki. E ta mas beneficioso pa e pueblo di Aruba cu por haya e examen mas trempan cu ta posibel. E concepto di Ministeriele Regeling a wordo traha cu tabatin un fout chikito riba dje cu ta awor ta den proceso pa wordo coregi na Ministerio di Husticia. E unico manera actualmente pa duna examen di rijbewijs ta mondeling. Awor nan ta bay cu sistema di computer. Mester regla huridicamente cu nan por haci esaki legalmente. Awor nan ta den proceso pa drecha e foutnan cu tin pa por ehecuta esaki mas pronto cu ta posibel. Cu e concepto di Ministeriele Regeling, por bay over na busca un luga pa set up e mesanan, computernan y e personal necesario pa por cuminsa traha. Si bay pone dies personal aworaki pa examen rijbewijs tanten cu no tin cu e ley no ta activo, nan no por haci’e toch. Eynan ta unda nan ta pega y sr. Lacle ta spera cu por regla e parti aki mas pronto cu ta posibel pa duna fruto na e proyecto aki.

Segun sr. Lacle, nan ta bay bin cu programanan preventivo y purba splica situacionnan di trafico mas cla cu ta posibel pa pueblo por compronde esaki. Ta den espera di cifranan di Road Service p’asina tin un bista mas completo ki situacion mester traha riba dje.

