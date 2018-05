Ride of Silence: Careda anual di bicicleta pa conmemora ciclistanan herida of mata

Diaranson 16 Mei 2018, Aruba Wieler Bond lo tene su paseo silencio ariba bicicleta.

Ride of silence ta un paseo ariba bicicleta unda anualmente, riba e mesun dia y ora, ciclista nan full rond di mundo ta uni nan mes pa conscientisa automobilistanan ariba e seguridad den trafico y alavez conmemora ciclistanan cu accidenta of a fayece door di un trafico insigur.

Aruba Wieler Bond y su miembronan ta extende un cordial invitacion na full comunidad di Aruba pa participa cu nos ciclistanan na e paseo silencio aki.

E paseo lo tuma lugar awe diaranson, pa 7 or di anochi. Lo reuni y start na e parkeer plaats dilanti Nagico Insurances na Avenida Milio Croes. Lo continua e paseo pasando den caya Papa Juan Pablo II, Wilhelmina straat, Arnold M. Schutte straat (roundabout), Lloyd G. Smith Blvd, Wendys Blvd (roundabout), Lloyd G. Smith Blvd, Las americas (roundabout), Vondellaan, Caya Papa Juan Pablo II y lo termina bek na Caya Avenida Milio Croes dilanti oficina di Nagico Insurances.

HISTORIA

E asina yama Ride of Silence ta un careda riba bicicleta anual organisa pa conmemora ciclistanan cu a wordo herida of mata durante cu nan tabata coriendo nan bicicleta riba camindanan publico. Esaki ta yuda pa crea conscientisacion entre automobilistanan, e publico y personanan cu tin e decision den man riba e peligernan cu ta ciclistanan ta enfrenta riba caminda, specialmente di otro trafico.

E Prome Ride of Silence a wordo organisa pa Chris Phelan y a tuma luga na Dallas, Texas, na 2003. Hopi participante a keda emociona cu e experiencia unico aki. Aunke inicialmente e plan tabata pa organisa e careda aki pa un solo biaha, el a wordo ripiti tur aña desde e prome biaha. Ciclistanan den ciudadnan rond mundo a join e actividad aki. Cada aña e ta sigui crece, cu mas di 400 locacion diferente, participando, mas tanto na Merca, pero tipicamente den tur shete continente, incluyendo Antartica. Na 2013, riba e di 10 aniversario, e evento di Ride of Silence a wordo organisa den 26 pais.

E Ride of Silence ta wordo teni ariba e di tres diaranson di e luna di Mei. E League of American Bicyclists ta promove e evento aki hunto cu e National Bike Month y tambe Bike-to-Work Day, cual ta wordo teni ariba e di tres diabierna di mei.

