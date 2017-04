Richard Branson tin mes pensamento cu proyecto Isla di Oro

E proyecto ambiental mas reciente cu e multi miyonario Richard Branson ta trahando riba dje ta un sitio di ‘dive’ cerca di Necker Island na e Islanan Birgen Britanico. Branson ta lidera un grupo di conservacionistanan cu ta creando un instalacion di arte submarino yama ‘BVI Art Reef’. Cun’e ta busca rehabilita e habitat natural di e area y na mesun momento brinda un atraccion turistico nobo, un proposito similar na loke desaroyadornan di proyecto Isla di Oro ta busca di haci na Aruba.

E instalacion ta consisti di un ‘kraken’ gigante ademas di otro esculturanan ubica den curason di un barco antiguo cu a laga zink recientemente. E obhetivo di e proyecto ta pa pone atencion riba temanan ambiental global, for di cambio climatico te na proteccion di rifnan di coral y e rehabilitacion di specianan marino vulnerabel. Estudio haci pa Langan International na Aruba ta indica cu rif, mangel y fondo di lama na e area di Pos Chikito ta den mal condicion pa diverso factor y ta recomenda pa algo wordo haci lo mas pronto posibel.

Branson pa hopi tempo caba ta un sostenedor di conservacion como medio pa crecemento economico, y ta ser spera cu su ultimo proyecto lo bira un atraccion popular den Caribe pa buzonan rond mundo. “Ya caba mi ta ansioso pa bay bek pa un dive un bes cu e bira un habitat marino prospero,” Branson a skirbi den su blog personal riba Virgin.com. “Tur cos for di coral te na spons marino, tribon y tortuganan lo sigui biba, paden y rond di e ruinanan mientras e ta yuda rehabilita e poblacion perhudica pa actividad exagera di piscamento.”

For di 2012 Aruba tin Branson como un di su socionan mas importante den e meta pa alcansa sostenibilidad total na aña 2020. Nos isla ta traha riba multiple aspecto cu e organisacion Carbon War Room cu ta funda pa e multimiyonario Britanico. Mescos cu na Aruba, Branson ta admira mundialmente pa su esfuersonan ecologico, mes tanto cu pa su exitonan empresarial. Su filosofia cu conservacion ta alcansabel den harmonia cu prosperidad economico por ta un ehempel pa nos isla sigui.

E proyecto aki di Branson ta un esfuerso conhunto cu e gobierno di Islanan Birgen Britanico, Unite BVI, Maverick1000, Secret Samurai Productions, Beneath the Waves, Commercial Dive Services y e Association of Reef Keepers. Esaki ta demostra un biaha mas cu e caminda mas sabi pa tuma ta esun di union; union caminda entidadnan gubernamental, no gubernamental y priva ta uni forsa pa crea un bienestar ecologico, social y economico pa e comunidad.