Ricardo Croes (Red): “Lo tin hopi cos pa divulga den e ultimo debate di KvK”

Partido Red Democratico tambe ta forma parti di e debate di Camara di Comercio di dia 17 di Augustus proximo. Sr. Ricardo Croes ta amplia.

E debate no solamente por ta asina cu ideanan ta wordo presenta, pero tambe saca berdadnan afor di loke a pasa e ultimo 16 añanan. Cu por wak tur e proyectonan cu a hinca nos pais den debe, hospital e.o., green corridor. Ta hopi cos tin pa divulga, segun Sr. Croes. E ta spera cu husticia prevalece.

Segun Sr. Croes, niun partido cu ta discrimina merece participa den ningun eleccion politico. Principalmente cu den parlamento ta bisa SI y den e debate di e millenial ta grita NO ariba derecho di e LGBT community. Esaki ta un pais chikito, un comunidad chikito caminda cu respet mester prevalece pa tur grupo den nos comunidad.

Ta inacceptabel cu na 2017, despues di 31 aña di Status Aparte, nos ta papiando asina aki cu minsiternan ta wordo mustra di ta corupto, gobierno ta corupto. ReD lo bay mustra esey diahuebs tambe, a base di e tema bon gobernacion. Ta invita e comunidad pa volg e debate via television y esun cu por, pa ta presente. Y esey hamas por ta e partidonan tradicional, geel, berde y e mita blauw ya cu eseynan ta e causantenan di e desaster aki.

Si bo ta contento cu e criminalidad, vota geel, berde of e mita blauw. Pero si bo kier un cambio di berdad, pa wordo saca for di e poz, anto considera cu ta e partidonan ey ta esun cu lo saca nos for di eybou.

Segun Sr. Croes, diahuebs lo ta un dia grandi, e ta bay ta e ultimo debate pa Camara di Comercio, pero no e ultimo pa e luna aki, ya cu tin dos mas na caminda. Na Aruba no ta desconoci, cu tur hende ta purba pin, e cannabis ariba Sr. Croes.

Na California ta legalisa marihuana pa recreacion, y na Las Vegas tambe. Y Sr. Croes si ta sigur cu aki na Aruba lo por cultiva cannabis.