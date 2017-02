Riba dialuna, diamars y diaranson por busca vacuna contra Keintura Geel

Seccion di Malesanan Contagioso di Departamento di Salud Publico (DVG) ta informa comunidad cu e orario y dianan pa busca vacuna contra “Gele Koorts”, esta Keintura Geel lo conoce un cambio. Vacuna contra “Gele Koorts” lo wordo aplica cuminsando 31 di Januari 2017 solamente riba dialuna, diamars y diaranson di 9’or di mainta pa 12’or merdia y di 1.15 or pa 3 or di atardi. Riba diahuebs y diabierna NO ta aplica e vacuna di “Gele Koorts”. E cambio aki ta necesario pa por minimalisa e cantidad di dosis di vacuna cu ta bay perdi pa motibo cu e vacuna ta perde su efectividad despues di 6 ora cu habri esaki. E biaheronan cu mester e vacuna aki pa por biaha, tuma bon nota di e cambio aki. Pa mas informacion por tuma contacto cu Seccion di Malesanan Contagioso, Departamento di Salud Publico na 5224200.