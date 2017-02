Reunion entre sindicato STA y ministernan a bay positivo riba e tema di Parkietenbos Aruba

Sr. Diego de Cuba, di Sindicato STA a elabora ariba e reunion teni ariba e tema di e planta di Parkietenbos, unda STA ta para ariba pa reactiva e planta aki. Den prome instante e minister a bisa cu esaki no ta posibel, debi na e calidad di desperdicio cu ta wordo tira den dje.

Pero Sindicato STA a bin cu un otro proposicion, caminda cu lo por uza e planta pa procesa locual ta desperdicionan di mata, dus takinan di mata, palonan bieu y esaki nan por wordo uza bek den naturalesa. Nan por wordo uza pa gordura pa matanan y Sta. Rosa por uza nan y hasta Serlimar por bay bendenan y genera placa cu esaki.

E planta para eynan, cu ta bal hopi placa y mas e keda sin draai, e corosion ta daña e planta y ta un capital di placa ta benta afo. E ora conhuntamente diaranson lo topa na Parkietenbos y a menciona nombernan di hendenan cu posiblemente cu lo por yuda den reactiva e planta, dus hendenan cu a bay cierto estudionan pa sa con e plantanan aki ta draai y tambe pa sa kico ta piesanan cu falta pa pone e planta ariba un test run, pa wak si ta factibel pa pone bek den funcion.

Tin hopi trucknan cu ta haci limpi canti caminda cu ta recoge e sushinan y esaki por ta un bon comienso pa restart e planta cu esey. Sr. de Cuba ta sigui splica cu hasta lo por check si por shred tirenan di auto, y exportanan pa exterior. Por hasta manda cierto materialnan pa Venezuela, ariba barconan grandi. Pero esaki lo ta den un fase un tiki mas delanta.

STA ta haciendo nan trabao pa cu empleadonan di Parkietenbos, cu ta hopi importante pa mira algo pasa eyribanan cu ta positivo y logrando esaki na mesa, por bisa cu ta un stap mas cerca di cas y ta reactiva e planta di Parkietenbos.

Durante e reunion tambe a papia ariba e sistema cu mester wordo introduci, ya cu ta gobierno ta keda responsabel cu recogemento di sushi, pero ya caba un 16 miyon cu gobierno ta duna na subsidio na Serlimar ya no ta yuda. Tin hopi keho ariba e cobransa di Serlimar, caminda nan kier un social tarief. Kisas por bin cu un formula cu por resulta mas atractivo y menos costoso pa e pueblo. Lo por verreken e prijs di e sushi cu ta wordo genera pa e comunidad. P.e. den prijs di gasolin y prijs di coriente. Esakinan ta simplemente ehempelnan cu Sr. Diego de Cuba ta duna.

Esunnan cu ta gasta mas hopi coriente, awa of gasolin, nan tin un cantidad mas grandi di desperdicio. Aruba a crece hopi mes, ultimo añanan despues di Status Aparte. E comunidad ta crece pero hunto cun’e e desperdicio tambe. Esaki ta un problema mundial. Tin cierto cosnan cu por wordo haci pa alivia e situacion temporalmente. Gobierno tambe tin hopi comprension pa habitantenan di Simeon Antonio y Parkietenbos, pero loke tambe STA a hala atencion di gobierno tabata e cantidad di dumpnan ilegal cu ta creciendo ariba Aruba. Esaki ta inaceptabel y esunnan cu ta haci e cosnan aki, ta cometiendo un crimen contra di nan mesun pais.

Naturalesanan a wordo destrui, cu e sushedanan aki. Tin potretnan tambe di companianan grandi cu ta haciendo esaki. Aunke no ta trabao di sindicato, pero nan ta bay e extra mile pa mustra e pakico kier wak e planta di Parkietenbos activa. E cantidad di planta cu ta wordo treci dump, e mashin lo por shred e residuonan aki. Contal cu no ta palonan cu ta contamina cu comehein y por wordo uza bek den naturalesa.

Ta haci un apelacion ariba personanan cu a bay afo y studia e posibilidad pa pone e planta bek den funcion y wak kico por wordo uza den e proceso aki pa por lo menos pone e planta aki bek den funcion. Tin hopi trabao cu mester wordo haci tin un cantidad di cosnan cu mester wordo studia tambe con ta bay atende cu nan, pasobra e camindanan cu a bay haci filmacion y tuma nota di loke ta pasando na Aruba ta alarmante y e no ta corecto. Ta haci un apelacion na tur esunnan cu ta haci esaki, pa please stop ya cu nan ta dañando nan mesun medio ambiente.

Segun Sr. Diego de Cuba di Sindicato STA, un ley di plastico of ley di cacho, no ta importante awo. Tin hopi cosnan mas importante pa atende cun’e y ta prioridad cu gobierno mester bay atende cun’e.