Reto pa Simar su miembronan ta grandi

E aña escolar cu a caba no a bay facil y tin hopi cos cu no a logra keda cla cu nan. Presidente di Simar, Sra. Sheila Tromp- Laso ta splica mas di e desaroyonan di e aña escolar cu a caba y loke ta bay bini pa e aña escolar nobo.

Mester bisa cu e aña escolar, unda cu e retonan ta keda pa Simar. Nan ta keda cu e parti cu tin un directiva di 5 persona cu ta trahando 24/7 tambe. Esey ta haci e peso pa Simar un tiki mas. Nan ta haya participacion di nan miembronan den un ke otro reunion. Pero nan ta haya falta di e participacion activo di nan miembronan. No mester lubida cu nan ta carga Simar y nan mester di nan tambe den esaki. Mas aleu nan tabata tin hopi casonan cu nan mester a atende cu abogado, esey ta keda pa Simar cu hopi docente no ta hopi consciente di nan derechonan. Tabtata tin hopi casonan di nan deber como docente. Apart di purba traha na enseñansa general, nan tin e peso di e banda huridico.

Un di e metanan di SImar tabata pa logra mas miembro, sigur pa sigui carga e sindicato, y nan a logra esaki, pero no na e manera cu nan tabata desea. Mester bisa si cu mayoria biaha cu nan ta haya miemrbo, ta ora cu nan tin problema. Esey ta un peso pa Simar, pa motibo cu nan tin cu bay carga esaki. Tambe nan a haya e studiantenan nobo, cual ta yuda tambe. Tambe tin ainda cu nan no a logra cun’e ta e reestructuración di salarionan, y esey nan ta pending cun’e, como tambe cu nan infrastructura. Tin hopi mas cosnan interno cu nan a pone como meta, pa motiva mas e participacion di nan miembronan, cual tambe nan ta trahando ariba dje.

Ultimo biaha nan a organisa un happy hour, unda cu e miembronan ta bin hunto, unda nan ta papia ariba topico general. Ta un rato pa laga los di e preocupacionan cu bo por tin, y esey a cay na bon agrado di e miembronan. Pero nan ta buscando miembronan cu kier yuda den directiva mes of den comisionnan apart.

Un caso grandi cu SImar taabta tin, ta e Managernan di EPI, cu nan tabata bringando pa nan posicion. Esey no a cana manera cu nan lo a desea di parti di Simar. Ta manda carta pa Minister y Departamento di Enseñansa. Tin e caso caminda cu abogado mester a lanta un caso pa nan gratificatie. Aworaki nan mes nan ta bezig cu nan posicion den e structura di EPI, cu ainda no ta kedando cla, cu con esey a bin dilanti, no ta faborece e managernan. Ainda Simar tin esey pendiente, segun Sra. Tromp- Laso. e ta sigui cu cierto casonan cu nan ta bezig cu abogado. Tin cierto cosnan cu aña escolar a cera, cu nan no por a keda cla cu nan, door di diferente sector. Bo por pensa cu ta logra esakinan door di un carta of un yamada, pero esaki no ta resulta pa motibo cu bo no ta haya contesta di e partidonan concerni. Tin ora bo ta hayabo ta cana tras di e departamentonan pa bo logra algo pa bo miembronan.

Sra. Tromp a splica cu ariba e reestructuracion salarial a bin un cambio door di e directivanan, cu na cumisnamento nan mes a haya e formularionan pa controla esakinan y a duna cierto feedback, aworaki e documento ta cla, a trece un preocupacion cu a sali di nan mes cual a pone esaki on hold. Lo mester wak si ta trece cambio pero en principio cu algo e directivanan mes mester a acorda, pero aworaki nan mes ta haci pregunta bek ariba esaki.

Sra. Sheila Tromp- Laso ta spera cu asina cu esaki ta cla, cu e por bay dilanti ainda, pa loke ta reestructuracion salarial.