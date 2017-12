Resumen di siman di Bati Bleki

E Premio Excelencia a keda revela y cinco cabayero a resulta ganado. A cuestiona e hecho cu si no tabata tin un dama merecedo di e premio aki #nowomanworthy. Fashion Week a culmina cu un grandioso evento den e marina na Oranjestad.

Adopt an Addict y e bon trabao di Cas Speransa a bin den luz dia, door di e hecho di ta mantene e adictonan for di riba caya y dunanan speransa. Recuperacion na St. Maarten ta bayendo ariba e bon caminda cu e aperture di e spa na Divi Little Bay.

E Aruban Tourism Development Plan ta tuma encargo di sostenibilidad y TEC INC ta reinventa su mes. #BatiBlekiBuzz #IslandLifeByRonaCoster