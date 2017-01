Resumen di e noticianan pa September 2016

E noticianan cu a capta mas atencion den luna di September 2016.

*** 10 September 2016,

Motociclista envolvi den accidente na Cumana a fayece

Diasabra prome cu 6 or mainta riba e caminda di Cumana a sucede un accidente caminda un motociclista a dal frontal cu un auto, y a bay cay algun meter leu di e dalmento. Na yegada di e victima na hospital a constata cu e no ta reaccionando mas a haci lo maximo posibel pero tabata imposibel. Y asina pa 7:13 mainta dokter Snoek a constata morto di e homber Jose Luis BEDOYA-GAITAN naci na Colombia dia 13 di september 1953 cu ta un security cu posibelmente a caba di labora y cansancio lo por a hunga un rol cu consecuencia na e accidente fatal aki. Na e sitio como e procedura di Cuerpo Policial manera tin un accidente fatal ta pone e chauffeur supla como un test di alcohol, y a supla 0 UGL cu ta nifica nada di alcohol den su curpa.

Esaki ta bira e di 7 morto den trafico.

*** 12 September 2016,

Presidente nobo pa Parlamento ta Mervin Wyatt Ras y Vicepresidente ta Sr. Rene Herde

Aruba a conoce su presidente di Parlamento, kende ta Mervin Wyatt-Ras.

E no ta un figura desconoci tampoco y tin su experiencia caba den e funcion aki. Como su vice presidente, nos ta haya lider di fraccion Rene Herde, kende lo bay pone su conocementonan na prueba pa si neem over e trabao, ora cu Wyatt-Ras sea ta den exterior of indispuesto pa fungi den caso di vakantie of malesa.

Wyatt-Ras a expresa cu e ta hopi contento. E ta un reto pa por ta un presidente di Parlamento. E no ta un stoel facil pa asina ariba. El a fungi esaki caba pa 4 aña y vooral e ultimo aña di eleccion, ta un tiki mas pica. Sinembargo tey eynan pa haci e trabao como representante di pueblo y na momento cu ta wordo pidi pa haci esey, tin cu asumi e responsabilidad. Wyatt-Ras ta gradicido na su coleganan kendenan a sostene den esey y tambe ta felicita su colega Rene Herde, kende lo bira e vice presidente y cu eigenlijk por bisa cu no ta pa tira palabra pa otro pa den e sentido. Manera cu ta tende den sala pasobra cu ta bin di MEP, ta bira voorzitter.

E ta den trabao y den concordancia cu otro den e fraccion, ta dicidi na algo y ora cu ta den un constelacion, ta den un team y ta forma parti di e team. Pa exclui tur duda y tambe pa loke ta trata e presidente saliente, Marisol Lopez-Tromp, Wyatt-Ras ta gradici’e pa tur e trabaonan cu el a haci. E ta colega y amiga. A pasa den hopi cos hunto den politica, pasobra politica no ta facil y el a haci su trabao durante tres aña y por bisa cu el a traha cu alma y curpa tambe. Tabata tin diferente issue cu el a pak aan manera e tabata y ta spera pa e sigui su carera y ta desee hopi exito den su siguiente carera.

*** 19 September 2016,

Entrada hudicial na Tamarijn unda dos persona a keda deteni pa menasa di tira Minister di Husticia y Polis mata

Diadomingo pasa di 11 or di anochi Arrestatie Team bou orden di Fiscal di Ministerio Publico a tene un entrada hudicial na un cas na Tamarijn. Ta un cas conoci pa husticia, aki cu ekiponan fuerte team di aresto a kibra e porta di cas pa drenta paden debi cu tin persona peligroso ta biba na e cas aki. Fiscal di Ministerio Publico, Alto comisario di Polis, hefenan di e departamento di recherche tur tabata presente. Asta K9 Unit di Cuerpo Policial a duna un man cu nan cachonan pa tene un listramento tanto paden di e cas y na e autonan staciona pafo, a bay listra den e mondi patras di e cas si por topa cu cualkier novedad. Na e cas Arrestatie team a detene un cabayero a lante manera con a haye y transprote pa warda di Polis bou vigilancia, y rato despues dog catcher a presenta y asina bay cu un señora cu no por a cana y a keda hiba warda di Polis tambe. Ambos sospechoso lo keda interoga pa un Fiscal durante siman.

*** 23 September 2016,

Dos entrada hudicial a conduci na detencion di sospechosonan den caso Wayaca

Diabierna anochi Arrestatie team a tene dos entrada hudicia tanto na Piedra Plat y otro na Pavia Park relaciona cu e caso di tiramento fatal na Wayaca. Tur esaki den presencia di recherchenan, fiscal y alto comisario di Polis. Dos persona a keda deteni un Chines y otro ta Boneriano. Nan lo por ta e sospechosonan principal relaciona cu e caso di matamento, na e cas na Pavia Park a tuma un pickup den beslag cu posibelmente e sospechosonan a bandona aden.

Durante e conferencia yama na warda di polis, PG no por a duna informe e momento ey si por a haya e arma y otro cosnan cu por a tuma den beslag relaciona cu e caso y no por menciona si e sospechoso deteni na Pavia Park por ta famia.