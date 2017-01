Resumen di e noticianan pa October 2016

E noticianan cu a capta mas atencion den luna di October 2016

*** 6 October 2016

Recherche a detene homber cu a bende arma den caso Wayaca

Relaciona cu e caso di tiramento na Wayaca riba 13 September 2016 unda un homber a drenta un cas y tira riba dos persona y un a fayece autoridad algun siman despues di e caso a haci detencion di dos homber. Tanto na Pavia y Piedra Plat a detene e sospechosonan.

Tanto e homber P.S.F y J.P.E ta den man di husticia un ta e sospechoso cu a drenta e cas tira e señora mata y e otro ta esun cu lo a manda pa mata. Recherche ta investigando e caso aki profundamente pa sa e motibo di e tiramento aki y no por descarta si por ta un reglamento di cuenta.

Pero e sospechosonan deteni mester a bisa autoridad di unda nan a logra yega na e arma pasobra e arma no ta cana yega cerca di nan y nan a menciona nomber di un persona. Asina siman pasa autoridad a detene e homber I.R.J.Figueroa y diabierna a presenta dilanti fiscal pa haya su dianan y duna su comentario na fiscal over di e arma.

I.Figueroa no ta e di tres sospechoso e ta simplemente e persona cu a bende e personanan deteni e arma pero e no sa cu nan lo bay tin e intencion di bay tira un hende mata, segun informe. Fiscal pronto lo tin presenta e caso aki completo dilanti Hues pronto den corte.

*** 9 October 2016

Persona di edad a keda atraca den su cas na Zeewijk

Diadomingo den careda di 8 or anochi pareha di edad den nan cas na Zeewijk a keda sorprendi pa hombernan desconoci cu arma di candela den nan man. E atracadornan papia spaño a menasa e homber y e señora di edad pa placa y nan a logra bay cu basta placa. Ta un pareha di edad ta biba, y algun luna atras na e mes un adres aki nos a publica con antisocial a horta tur 4 tire di auto staciona dilanti e cas. Polis tabata presente, ambulance tambe debi cu e homber a bira malo y a notifica atraco team di e caso aki, cualkier persona cu por sa algo por dune un tip anonimo na 11141 of departamento di atraco team yama 100 pa mas informe.

*** 10 October 2016

Polis a haya Florimond sin bida na San Nicolas

Ultimo lunanan Florimond un persona conoci cu tabata biba na Cura Cabay Zuid y tabatin e bario terorisa y despues a bira malo debi na un malesa contagioso. E tabata keda ultimo den Diamantbergweg unda e habitantenan tabata preocupa cu su presencia debi cu e ta haci su necesidadnan riba caminda unda hende ta cana y tin mucha den e bario. ultimo tabata drumi dilanti porta di cas di hende. Dialuna anochi autoridad ta keda informa cu Florimond no ta duna señal di bida y aki a notifica recherche y demas autoridad competente pa presenta na e sitio.

*** 10 October 2016

Polis a haya homber sunu den auto cu menor di edad

Dialuna anochi patruya di Santa Cruz atento a tuma nota di un auto bahando e sero na Ser’i Cristal pero e chauffeur no kier a para mes pa Polis ora a dune señal. Di biaha a start un persecucion pidiendo mas Polis. E homber a drenta te den cura di Veld di Britania na Piedra Plat cu e auto y a keda pega y polis a blokie di biaha. Di biaha e oficialnan a bay na e auto haya un homber sunu y un mucha menor di edad tur spanta. A resulta cu e mucha muhe ta su jiu di criansa, unda recien elo a viola e mucha. A notifica recherche di e caso aki di biaha y e homber deteni a bay warda.

*** 11 October 2016

Motociclista a fayece den accidente na Pos Abou

Diamars mainta trempan riba e caminda di Pos Abou conecta cu Hato a sucede un accidente basta fuerte entre auto y scooter. Di biaha unidadnan policial a presenta na e sitio cu urgencia y topa cu un situacion poco fastioso y a cera caminda debi cu un persona no ta duna señal di bida. Ambulance di biaha a traha cu e otro victima benta abou basta sla na curpa cu tambe tabata riba e scooter. A notifica specialista di trafico pa presenta na e sitio y demas autoridadnan competente. Ambulance a hiba e victima seriamente herida pa Hospital. Polis a constata cu e pickup isuzu a subi e caminda for di Caya Musica segun e chauffeur e no a wak e scooter mes y ta un golpi el a sinti. E persona cu a fayece ta trata di un persona jong, aki rato mas informe.

*** 24 October 2016

Señora envolvi den accidente na Sasakiweg a fayece

Dialuna den oranan di marduga autoridad ta keda informa cu e señora cu auto a dal riba Sasakiweg diasabra den careda di 7:15 anochi a fayece pa mas o menos 2:45 am riba 24 October 2016. Ta trata di e señora turista A.Pievova naci na Republica di Slovakia 20 Mei 1953, unda a crusa caminda dilanti un Honda CRV y su cabes a dal basta duro contra di e windshield di e auto. E señora tabatin varios cos kibra na su curpa y e sla tabata fuerte cu e no a sobrevivi. A pone e chauffeur supla na e sitio di accidente y a supla 0 UGL, esaki ta bira e di 9 morto den trafico.