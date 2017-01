Resumen di e Noticianan pa November 2016

E noticianan cu a capta mas atencion den luna di November 2016

*** 3 November 2016

Otmar Oduber oficialmente no ta formando parti mas di Gabinete Mike Eman II

Durante un conferencia di prensa cu a tuma luga na cas di su mayornan, Otmar Oduber, kende anteriormente tabata minister di Turismo, Transporte, Cultura y sector primario, a anuncia di a tuma su retiro. El a entrega un cartacaminda cu e ta retira su posicion como di inmediato, awe mes, dia 3 di November.

El a cuminsa cu e conferencia relatando un dicho cu su propio yiu homber di 19 aña a bisa “Nos bida ta caba na momento cu nos permiti silencio y tapa cosnan importante pa nos comunidad.” Un hoben di apenas 19 aña cu mescos cu su otro tres yiunan, su casa, su mayornan y demas famianan, a dedica hopi aña di nan bida, sosteniendo e, apesar cu nan no tabata riba un lista politico.

Pa casi 20 aña den politica activo, a duna su persona 4008 voto, cu a representa na e manera di mas digno cu por tin. Esaki ta pa alerta cosnan cu no ta bay bon. E no a drenta un partido y no ta forma parti di un Gobierno pa sin mas acepta tur loke tin cu bin, pasobra bo ta sinta riba un stoel pa bo goberna. Bo stoel ta fia y e mandato a wordo duna door di pueblo, e ex minister a relata.

Segun Oduber, e asunto aki ta andando for di aña pasa y awor a yega un punto cu tur cos a cay den otro. Na Januari a pone varios punto cu a combersa den conseho di minister. El a spera cu den un forma serio a yega na acuerdonan firma den conseho di minister,

*** 6 November 2016,

Dos homber cara tapa arma a bay cu cash register for di Grand Ocean

Diadomingo anochi na Grand Ocean supermarket na Bushiri dos homber desconoci cara tapa cu un obheto den man posiblemente un arma a drenta e supermarket y comete atraco. Nan a pasa man completo cu e cash register cu placa aden y bandona e sitio na pia drenta mondi di Bushiri. Polis a yega basta lihe na e sitio y topa cu un nissan blanco bandona den e area cu cosnan aden cu ta pertenece na e atraco. Mas despues den mondi a haya pechi benta abou cu lo ta trata na e atracadonan. Atraco team tambe a presenta na e supermarket pa haci nan investigacion y mira e grabacion cu e camara a capta tur e movecion di e atracadonan.

*** 12 November 2016,

Accidente fatal: Auto a pasa riba baby cu a haci 1 aña awe

Diasabra den careda di 5’or atardi na e casnan di pueblo na Sero Patrishi un hyundai accent blauw a reverse y pa descuidao sin e chauffeur sa a pasa riba un baby di biaha mayornan y bisiña a pasa man pa e baby di biaha.E criatura no tabata reacciona mes y a bati alarma na autoridad caminda cu urgencia ambulance y polis a bay na e sitio.

Patruya policial di Oranjestad cu tabata prome na e sitio a cuminsa cu reanimacion pero e baby no tabata move mes. Ambulance a yega y di biaha a tuma e baby over traha cune y cu urgencia a bay hospital. Polis a cera e area di biaha pa departamento di trafico haci nan investigacion, a pone e chauffeur di e hyundai accent supla y a supla 0 UGL y a detene di biaha pa invvestigacion y tabatin un dama na estado den e auto y a keda atendi pa ambulance debi cu e tabata den shock.

Na e sitio por a tuma nota cu e baby tabatin un marca di taira na su cabes y con e baby aki a haci yega riba caminda ta desconoci , na hospital pa 5:55 pm Dokter Arends a constata morto di e baby G.J.T Rosa naci 12 November 2015, cu awe 12 November 2016 a haci su prome aña. Fiscal Pronk tambe a presenta na e sitio y pasa di 6 or atardi a duna ordo pa tuma e baby den beslag pa autopsia y na e sitio di accidente departamento forensico a saca potret y tur evidencia.

Na e sitio tabatin diferente version con e accidente a pasa, te asta bisiñanan tabata comenta cu constant e baby ta riba caya y awe mainta a bin haya e baby riba caya tambe. Palabra di profundo condolencia na e famia y paz na su restonan. Esaki ta bira e di 10 morto den trafico.

*** 23 November 2016,

Orange Juice cu veneno di djaka aden casi a mata famia

Tabata diamars pasa di 10 or anochi ora cu famia a bebe un juice di orañge di e marca Home Maker premium pero nan a cuminsa bira malo. Tanto un señora grandi y un cabayero a haya e efecto y cuminsa saca y sinti efectonan straño. Nan a core bay Centro Medico y a constata cu e juice lo tabatin veneno di djaka aden. Di biaha a pone dos ambulance disponibel pa hibanan cu urgencia pa hospital unda e señora ta critico y a drenta ICU. Recherche di San Nicolas a drenta accion di biaha y a presenta na e supermarket Knippo na Cura Cabay y aki e chines a habri e luga pa investiga unda nan a piki e paki di juice aki. A mira camara di grabacion pa wak ki ora nan a cumpra e juice tambe. Awor e paki di juice ta den man di husticia unda laboratorio lo bay haci investigacion riba esaki y constata e veneno y saca afo con e veneno di djaka por a aparece den e paki.