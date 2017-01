Resumen di e noticianan pa Mei 2016

E noticianan cu a capta mas atencion den luna di Mei 2016.

*** 3 Mei 2016

Graffiti gespuit na dos warda di Polis

Dialuna den oranan di marduga ya ta conoci cu un tata cu ta buscando husticia pa su yiunan relaciona cu caso di abuso di mucha ta buscando ayudo. E tata ta riba un campaña di pintamento rond di Aruba na varios edificionan pintando palabranan e.o Aruba Pro Pedofiel etc. Dialuna marduga tanto warda di Polis na Noord na e crusada di ex rio grandi y warda di Polis rijbewijs a keda gespuit cu e palabra Aruba Pro pedofiel. Maske e tata Danies riba facebook diadomingo anochi a informa cu e lo spuit tanto dos warda di Polis y tambe Mariniers Kazerne di cual esaki a keda haci. No sa con leu e tata kier yega cu e caso aki maske cu ainda e supuesto pedofiel ta den man di husticia ainda caminda e caso ta bou investigacion ainda.

*** 4 Mei 2016,

Reginald Danies a entrega su mes diaranson anochi laat na warda di Playa

Pa algun tempo caba tin un tata ta bezig ta pinta graffitinan rond nos isla relaciona cu caso di pedofiel cu a sucede cu su dos yiu muhenan. E tata Reginald Danies a tuma nota cu un aña a pasa despues di a entrega keho na JZP pero el a tuma nota cu ainda e pedofiel tabata cana den libertad y recherchenan di JZP no ta haciendo nada. E tata a haye ta sali afo pa demostra su disgusto na e comunidad cu ta mustra cu husticia ta pro pedofiel cu no ta haciendo nada pa su dos yiu muhenan.

E tata a pinta varios caminda skirbiendo Pro Pedofiel y asta comete destruccion na un bentana di VNO. Ultimo a spuit varios muraya di luganan y asta un scol. Tambe e anker na San Nicolas e tata a spuit, y esaki a bira un polemica pa e habitantenan di San Nicolas.

Danies tabata kier pa nan detene pa e sinta papia cu un Fiscal Hulandes pa laganan scucha e grabacion di su yiunan di con e homber Tromp tabata haci su actonan cu e menornan di edad.

Diamars den prensa y asta na radio a ser anuncia cu ta pidi Reginald pa bay Ministerio Publico y pidi un cita unda un Fiscal lo kier scucha su puntonan, pero e no a haci esaki diaranson cu a pone cu pa atardi a sali anuncio cu bou ordo di Fiscal Schwengle ta pidi detencion di Reginald J Danies naci na 1982 pa comete delito abase di articulo 2:334 di nos Wetboek van strafrecht.

*** 11 Mei 2016, caso abay corte 2 anja y 6 luna di prizon

Entrada hudicial riba un restaurant y un cas na Pos Chikito

12 kilo coca scondid en auto y 21 kilo di marihuana den freezer

Diaranson merdia recherchenan di departamento narcotica y tambe di San Nicolas a tene un entrada hudicial na Pos Chikito poco pariba di e rotonde. A rondona e area pa ningun trafico yega cerca, relaciona cu e un caso grandi bou investigacion pa cu crimen organisa. A drenta e restaurant Irian bar & restaurant y tambe un cas na banda unda e personanan ta biba. Autonan staciona na e cas a keda listra hunto cu e cachonan entrena di K9 Unit policial. A habri e habrinan pa wak si por topa cu algo iregularidad. Detencion tambe a cay y tabatin van di CEA presente. Recherchenan a subi dak di tanto e cas y e restaurant pa wak si por tin cosnan scondi. A tuma varios articulo den beslag relaciona cu e entrada hudicialnan.

*** 25 Mei 2015,

Chris Dammers y Marisol Lopez Tromp den confrontacion

Un situacion a bay for di man awe mainta den sala di parlamento ora cu segun informacion cu a ricibi.

Vice presidente di parlamento Chris Dammers lo a dal presidente di parlamento un bofta den su cara. Riba un video cu a wordo saca den parlamento, por nota con Lopez Tromp ta reclama Dammers den bos halto, mientras cu casa di Lopez Tromp (Edsel Lopez) a yega y a hala atencion fuertemente di Dammers. E origen di e problema tabata un discusion riba un biahe di parlamento cu mester tuma lugar. Y lo a cuestiona esaki.

Segun un version cu ta mustra cu Dammers lo a pasa Lopez Tromp un cant’i man, y e otro version ta cu Lopez lo a pusha Dammers un banda pa despues Dammers pase un wanta. E video sinembargo ta mustra con Lopez den voz halto ta reclama Dammers mientras cu ambos ta para mey mey den sala di parlamento. Diripiente ta mira y tende casa di Lopez yega parlamento y reclamando Dammers den boz halto. Keda pendiente pa mas informacion.