Resumen di e noticianan pa Maart 2016

E noticianan cu a capta mas atencion den luna di Maart 2016.

*** 10 Maart 2016

Avion di tiara air a aterisa y su taira a rementa riba pista

Diahuebs den careda di 11:30 mainta e avion chikito di Tiara Air a aterisa riba pista di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix pero a confronta problema caminda un taira banda drechi a rementa riba pista. Esaki a pone cu e kapitan di e avion a para e avion di biaha pa no causa daño na tanto e avion y riba pista. Di biaha a raporta na toren unda e personal di Airport y e team di gound handeling a presenta.

Di biaha trabounan a cuminsa pa asina repara e taira lo mas pronto posibel pero e trabounan aki a tarda un poco. Mientras cu airport si tabata habri pero e pista ta loke cu a keda cera te cu atardi. Mientras tabatin avionnan di e.o South west, Jetblue, United tabata dal varios buelta pabou di Aruba wardando un luz berde pa aterisa y asina algo pasa di 1:45 atardi e avionnan a haya ok di Toren pa cuminsa baha, debi cu a retira e avion for di riba pista.

*** 18 Maart 2016,

Tres persona tira pariba di e rotonde na Pos Chikito

Diabierna den careda di 10’or anochi un auto berde a pasa los tiro y e balanan a dal tres persona cu tabata banda di caminda na e rotonde na Pos Chikito. Un persona a keda herida na brasa y otro na garganta. Di biaha a despacha varios unidad policial pa e sitio y unidadnan di ambulance. Na yegada paramedico a cuminsa atende cu e dos victimanan cu a ricibi e bala. Polis a cera full e area pa start un investigacion grandi. Un di e victimanan tabatin 2 tiro den brasa drechi ariba, y e otro banda di garganta y tabata instabiel y un di tres tira den brasa. Y tabata un caso di tiramento di drive by shooting. Recherche di San Nicolas a keda poni na altura hunto cu departamento forensico pa start un investigacion.

*** 23 Maart 2016, ( el a haya 12 anja di prizon 22 December )

Señora seriamente maltrata na cas a fayece na Hospital

Diaranson den careda di 1:45 marduga informe a drenta na tanto centro di alarma y central di polis di un persona cu a bira malo na un cas na Moko. Na yegada di unidad di ambulance a topa cu un señora grandi sinta riba stoel den e cas no tabata reacciona mucho bon. E paramediconan a topa cu un mesa di glas full destrui y ta mustra cu lo tabatin un pela a tuma luga cu a caba na agresion serio. Ora a tuma nota di e señora su cara esaki tabata tur maltrata y un sla serio tras di cabes. Aki ta unda a solicita unidad di polis cu urgencia na e sitio y a tuma datos di e sucedido. Paramedico cu urgencia a transporta e victima pa hospital y algun rato despues ta fayece na hospital. Ta trata di e señora B.Boekhoudt naci na Aruba 22 Augustus 1942. Recherche di Noord ta haciendo investigacion riba e caso pa determina si sea ta e ruman of e sobrino lo a maltrata e señora grandi aki cu a costa su bida.

( caso corte )

E homber M.A.B. a wordo sentencia awe pa Corte den Prome Instancia pa un castigo di prison di 12 aña pa homicidio. Corte a haya cu ta comproba cu e homber a intencionalmente mata su tanta di edad halto, door di dal e cu mokete y cu forsa varios biaha na su cabes. E sentencia di Corte ta de acuerdo cu e exigencia di Ministerio Publico. Durante e tratamento, fiscal a exigi un castigo di 12 aña contra e sospechoso aki.

*** 26 Maart 2016 prome morto den trafico

Prome morto den trafico pa 2016

Manehado di brommer envolvi den accidente pisa na Paradera a fayece na hospital

Tabata diasabra riba 19 Maart pasa di 12 or marduga poco pariba di e rotonde na Paradera a keda registra un accidente serio entre auto y brommer. Na yegada di patruya a topa cu un homber benta abou na sanger y no tabata reacciona mucho bon. E tabata riba e harley davidson cu a dal frontal cu un auto kia rio. E victima a keda transporta pa hospital cu urgencia cu cortanan na pia y un sla leve na cabes. Pasando dia na Hospital e victima unda banda di su tabatin dificultad cune debi na e sla y no tabatin circulacion. Esaki a pone cu el a drenta sala di operacion cu urgencia y aki dokter a haci algun operacion riba e pia.

E persona cu salud a mehora un poco pero pasando algun dia esaki a bay poco atras. Tabata riba bierna santo cu nan a haci un operacion mas na e pia di e victima ya cu e pia no tabata haya circulacion, y su salud tabata bayendo atras. Famia tabata na altura di cada sucedido, tanto su casa y su dos jiunan chikito. Su coleganan di Post Aruba atento pa cada situacion y tabatin e victima den su oracion pa pronto e ta bek na trabou. Den presencia di famia diasabra mainta a kita e curpa for di mashin pa wak si e ta reacciona pero no tabata e caso y asina aki dokter Ramons pa 10:10 mainta a constata morto di Aldrich G . Trimon conoci como AYE, naci na Aruba riba 20 Juli 1982, paz na su restonan y palabra di profundo condolencia na famia di e fayecido.

*** 29 Maart 2016,

Curpa sin bida di hende homber haya patras di Nanki

Diamars prome cu 2 or atardi autoridadnan a keda informa cu lo tin un curpa a spula yega na canto di lama patras di Nanki pabou di Baby Beach. Di biaha patruya policial ta yega na e sitio y a tuma nota cu e curpa sin bida ta di un hende homber, segun hendenan ta campa na a wak e curpa ta drief di leu y a yega canto y asina nan a bay tira bista kico e por ta. Fiscal, departamento forensico di Polis tambe tabata presente pa asina start un investigacion. Dokter tambe a presenta y prome cu 3 or a constata morto. No por descarta di ta trata di un persona sea perdi of e curpa aki lo por a bin di otro pais.

*** 30 Maart 2016,

Accidente pisa riba caminda di Hooiberg a cobra bida di un persona

Diaranson den oranan di 12:55 marduga riba e caminda principal di Hooiberg pa Santa Cruz a keda registra un accidente pisa di biaha unidadnan policial y di ambulance a presenta na e sitio. A topa cu un auto preto basta kibra, un homber benta riba di caminda no ta reacciona mas y un otro na sanger. Por a tuma nota cu e auto A-9254 Toyota soarer preto aki ta bahando for di pariba, unda velocidad halto a hunga un rol y e chauffeur lo a perde control dal contra di cura di cas, baranca. E impacto a saca e chauffeur for di e auto bente riba caminda unda aki el a perde su bida, e pasahero a keda herida cu slanan na curpa y a keda transporta pa hospital. Polis a cera e area pa specialista di departamento di trafico haci nan investigacion, fiscal tambe tabata presente. Dokter Mungra a presenta y pa 1:25 marduga a constata morto di Andrew Furgill Steven Wernet naci na Aruba 1994. Paz na su resto y palabra di profundo condolencia na famia di e fayecido.