Resumen di e noticianan pa Juni 2016

E noticianan cu a capta mas atencion den luna di Juni 2016

*** 6 Juni 2016,

Agente policial masculino deteni pa maltrata su colega seriamente na pia di trabou

Tabata diasabra anochi manece diadomingo marduga cu na Centro di Husticia na Macuarima dos agente policial un homber y un muhe a haya discucion cu otro. Parce no ta prome biaha debi cu e dos polisnan ta pareha di otro y pio trahando hunto ta pone cu lo bira un conflicto y mando di Cuerpo Policial no ta permiti esaki mes. Mientras tur hende ta paden e dos polisnan durante ora di trabou a sali pafo y aki a moketia otro bay off, e homber cu un curpa a cuminsa bati e polis y coy su cabes y cuminsa dal e basta duro na e muraya di centro di husticia casi pa mate y mester a bay Eerste Hulp pa atencion medico. No por descarta si ta jaloezie pasobra e homber a coy e celular di e polis femenino y baha na awa manera nada un pasa. E oficial femenino cu basta sla na curpa a bandona pia di trabou pidiendo pa bay y asina entrega keho na otro warda di Polis. Di biaha esaki a yega na orea di esnan competente y mando policial no a permiti pa esaki pasa mes den su Cuerpo principalmente dos agente policial na pia di trabou ta bati otro. Esaki a pone cu dialuna a sali un anucio pa busca e agente policial y lo keda interoga pa e departamento di BIZO y manera cu Alto Mando ta bek na Aruba lo haya e storia preto riba blanco pa aisna tuma su desicion maske cu e agente policial di fam C, ta suspendi y no por permiti drenta na pia di trabou y ta deteni na warda di Polis.

*** 8 Juni 2016,

Homber trahando riba antena di Hit 94 a fayece

Diaranson merdia un persona tabata trahando riba e antena di e radio emisora Hit 94 Fm na Ponton. E homber lo tabata na halto di un haltura di 15 meter y pa un of otro motibo e antena aki a kraak den otro y cay. Esaki a haci cu e homber riba esaki a cay for di e haltura aki y fayece alinstante debi na e haltura. Ambulance a yega di biaha pero no por a traha riba e persona debi cu e antena tabata riba dje. Polis presente a notifica demas autoridad di e sucedido. Dokter a keda notifica pa presenta na e sitio pa constata morto. Perosnal di brandweer a presenta pa asina stabilisa e antena y personalnan por traha cu e curpa sin bida.

*** 8 Juni 2016,

Presonan a bolbe lanta na KIA y pega candela esnan envolvi a keda deteni

Mientras cu tabatin un gran cantidad di Polis di Mobiele Eenheid pa mantene e orden den KIA algun preso a lanta den oranan di atardi. Akinan un gang di polis a drenta accion pa reforsa nan colega cu tabata den e zaal paden. Asina e problema a sigui te cu a pega candela atrobe den KIA y causa daño na e luga, pero e candela a keda para rapidamente. Bou ordo di Ministerio Publico a laga detene tur esnan envolvi den e cendemento di candela y tambe como un intento di asesinato door di pega candela pa hende muri door di sea huma of candela. Esaki por tin un castigo te maximo di 15 aña. Durante transcuro di dia lo tende kico ta e desicion di Fiscal y Hues Comisario.

*** 13 Juni 2016,

Motociclista a perde su bida den accidente fatal na Jaburibari

Dialuna mainta riba e caminda na Jaburibari dilanti Tesco Supermarket a sucede un accidente di auto basta pisa entre un persona riba brommer. Di biaha a despacha unidadnan policial cu urgencia pa e sitio y ambulance. A haya un homber benta abou tur na sanger banda di un truck di carga, a constata cu un e motociclista a dal riba un pickup di carga cu no a dune preferencia y a pone cu e motociclista a bay desvia pe. Na e sitio e homber a fayece di biaha debi na e slanan fuerte na cabes. Polis a cera caminda pa cuminsa cu e trabounan di investigacion, ambulance a keda encarga pa notifica dokter.

*** 14 Juni 2016,

Cadaver haya den mondi patras di warda na Shaba

Tabata diamars pasa di 12 or merdia polis a keda informa cu lo tin un cadaver di persona den e mondi banda di algun mata. Polis di biaha a drenta accion hunto cu e hefe di Shaba pa asina wak kico tin di berdad, durante un canamento autoridad a haya resto humano den e mondi. A cera e area pa investigacion, fiscal di Ministerio Publico tambe a presenta na e sitio. Departamento forensico a presenta pa asina haci nan investigacion necesario.