Resumen di e Noticianan pa Januari 2016

Aña 2016 tabatin basta Noticia basta cayente y cu a capta hopi atencion den nos bishitantenan cu ta subi Online, aki ta sigui un resumen di luna di Januari 2016.

*** 1 Januari 2016

Candela a destrui full un cas na Cashero

Diabierna anochi habitantenan di Cashero a tuma nota cu e cas di nan bisiña ta completamente na candela pero e doñonan no ta na cas. Di biaha a raporta esaki na Cuerpo di Bombero cu a despacha dos unidad di bombero pa e sitio y Polis. A topa cu e cas di zink completamente na candela y di biaha bomberonan a drenta accion domina esaki. Polis a cera e area pa asina personal di bombero haci nan investigacion pa determina con e canela aki a cuminsa. Mientras cu e bisiñanan a notifica e doño di cas di e sucedido.

*** 7 Januari 2016

Polis a logra gara dos homber cu a tira atraco riba Diamante Lottery

Diahuebs atardi e lotteria Diamante situa banda di veld Kudawecha a bira victima di atraco un biaha mas. E señora den e luga a keda sorprendi pa dos homber desconoci y cu arma di candela den man. E rebendedora a bisanan cu e no tin placa y asina mes e homber a punta arma riba e señora, pero e señora a tuma nota con e atracador a spanta y a pasa man pa e stoel y cuminsa dal e atacado cu asina a pasa man pa pasa bay cu alrededor di 400 florin y core bay.

Manera cu e atraco a pasa hende cu a mira e sucedido a core yama Polis y sigui e sospechosonan den menos cu 10 minuut patruyanan di Noord, Recherche, y demas unidad a coordina e caminda y changa e dos hombernan y detenenan. Asina a hiba e detenidonan waerda, y despues di un rato di buskeda a logra haya e arma di candela na unda cu e sospechosonan a core pa sconde. Departamento forensico di Polis tambe a presenta pa haci nan investigacion.

*** 8 Januari 2016

Accion rapido di Polis a logra gara varios ilegal

Diahuebs for di oranan laat di anochi te cu diabierna marduga varios unidad policial y di Kustwacht a subi area di Seroe Colorado debi cu a mira un boto ilegal pazuid di Aruba. Un homber a logra subi tera y a keda gara pa un persona y Polis a tuma e detenido aki over hibe warda. Segun e homber nan a keda benta den algun algun miya pazuid di Aruba y asina tur hende mester a landa yega tera. A tuma luga un control grandi caminda Polisnan a listra varios caminda y gara varios persona muha cu ta indica cu nan ta ilegal y nan no por a demostra nan documentonan. Te cu ne oranan di mainta a tuma luga un control hunto cu Kustwacht tanto na tera y den halto via helicopter.

*** 13 Januari 2016,

Piscado perdi haya sin bida ta drief riba lama

For di diamars 12 Januari 2016 parti anochi familiarnan a bati alarma pa nan ser keri Arnold Alexander Leito di 44 aña cu a subi lama mas trempan pero no a haya contacto cune mas. El a subi e boto Arjoleine A-1805 y a bay pisca, tabata diamars atardi Leito tabatin contacto cu su famia cu e lo regresa tera bek ya cu e ta na cabes di Aruba. Diaranson mainta tanto Kustwacht, panter tabata riba lama pazuid di Baby Beach pa Valero buscando si por topa cu algo debi cu e boto ta chikito y e lama cu tin no sa si e por a bolter cu e boto. Pero riba un rif banda di refineria a haya resto di pertenencianan di e boto pero nada di e piscado mes. Durante atardi polis maritimo a baha algun buceado den lama pa busca y a logra haya e curpa sin bida ta drief na e lama pazuid di refineria. A trece e curpa sin bida na e pier na Rodgers Beach pa autoridadnan competente ta na altura y asina Dr. Lin a presenta y constata morto di Arnold Alexander Leito di 44 aña.

*** 29 Januari 2016

Homber turista a maltrata y pasa auto riba taxista joyride su auto

Diabierna mey anochi riba Caya Ernesto Petronia un señora taxista tabatin un pasahero turista masculino abordo den su auto. Riba caminda e homber a maltrata e señora formalmente golpie na su cara lagando e señora malamente herida. E turista a drenta e señora su auto pasa auto riba e señora su pia y joyride esaki bay cune. Tabatin persona cu a mira e sucedido y raporta na polis di biaha. Polis di Bario Oranjestad a presenta basta lihe na e sitio pa busca informe ki auto a keda joyride. E auto tabata un toyota rav4 cora di e taxista a pasa caminda di Tanki Leendert baha caminda dal dos auto staciona dilanti un cas. Na Piedra Plat polis a persigui e auto y e homber a keda pega den un caminda patras di ex john pizza. E auto tabatin basta sla dilanti y a detene hibe warda y polis a tuma e auto den beslag.