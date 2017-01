Resumen di e noticianan pa Augustus 2016

E noticianan cu a capta mas atencion den luna di Augustus 2016

*** 4 Augustus 2016,

Homber tira na San Nicolas a fayece na Hospital

Riba 22 Juli 2016 na Weg Fontein/Diamantbergweg un homber a keda sefta cu bala unda mas cu 30 tiro a cay y alrededor di 5 bala a perfora e persona lagando e seriamente herida. E homber a keda interna na Hospital y a keda lam.

Autoridadnan tabatin e caso aki bou invesigacion, ta un caso basta grandi unda tin varios sospechoso na bista. E homber su simannan den hospital a haya poco complicasion unda su salud a bay atras y tabatin control di dokter constantemente. Diahuebs anochi e homber Girvin Koolman naci 30 November 1981 di 34 aña a fayece na Hospital den camber di ICU y famianan a drenta den shock pa e sucedido y algo a bay for di man cu a solicita unidad policial pa asina trankilisa e situacion.

*** 9 Augustus 2016

Polemica con persona a drenta cura di KIA sin vigilancia a capta esaki

Dialuna un video a keda publica pa un homber riba su facebook unda el a pone su celular graba y kier a ilustra con e seguridad na prizon KIA no ta di gaba. Sigur pa bo yega te na e muraya di KIA ta un distancia bo tin cu yega y e 4 torenan cu tin na cada skina e guardianan arma tin cu wak pero esaki no tabata e caso.

E homber a core bay te na e muraya y bin bek y pasa man pa su celular, unda e ta ilustra cu ningun hende a wak e. Tur hende sa cu pa algun aña caba e cura na prizon KIA na Santo Patia ta den mal estado na entrada tabatin un porta di herdo grandi cu ta habri cu coriente y ta esnan paden ta primi un boton y asina vehiculonan por drenta e parkeer plaat, awe na 2016 e porta ey a somenta.

Ta mustra cu e placa pa cu seguridad ta 0,0 y e placa ta bayendo den otro cos. P’esei tin biaha personalnan di KIA ta drenta accion cu nan sindicato relaciona cu e siguridad na pia di trabou no ta di canta macamba y falta personal, y e segirdad na trabou no ta bon. Awor diripiente cu e video aki a sali riba facebook, esnan di KIA kier haci un investigacion con e persona aki a yega te na e muraya di kia, y si tabata otro hende cu mal intencion cu por a tira algo riba e propiedad paden kico lo por a pasa pero nada di vigilancia.

*** 11 Augustus 2016,

A haya proyectil y hasta mapa di escape scondi den KIA

Articulonan ilegal ta sigui wordo haya den Prison di KIA. Sea hende ta tira nan over di muraya, of ta laga nan cay cu drone, of ainda tin forma cu bishitantenan ta trece nan paden!

Den un esfuerso pa sigura cu nada ilegal ta drenta y ta keda den prison, e personal di Korrectie Instituut Aruba, KIA, a tene un razzia di sorpresa riba Diaranson mainta. Un ekipo special a drenta controla den tur cel, buscando pa artefactonan ilegal, cu no por ta den cel di detenidonan.

Directiva di KIA no kier divulga kico a haya den e razzia. Pero DIARIO a tuma nota cu Parlamentario Dangui Oduber di MEP, a revela cu scondi den cel, a haya un Mapa di Prison di KIA, full detaya cu un plan di escape.

Tambe segun Oduber, a haya como 25 celular scondi, y lo mas serio, ta un proyectil di 9 mm.

Con nan por tin un mapa cu plan pa huy? Ta di unda ta haya e mapa aki pa e presonan por planea nan escape? Tur esaki merece un investigacion independiente pa haya sa kico ta pasando.

Unico cu directiva di KIA a bisa, ta cu “a haya basta articulo y a tuma tur den beslag”.

Bisando esey, e celnan awe ta liber di tur sorto di artefacto cu ta drenta e prison di un forma ilegal.

E directiva nobo di prison, trahando masha estrecho cu e empleadonan, lo haci tur lo posibel pa hisa e medidanan di siguridad y control pa garantisa cu ta preveni mas entrada di articulo ilegal. Ta consciente cu tur parti di mundo articulonan ilegal ta logra drenta y penetra den prison, pero ta keda na e personal hunto cu e partnernan di control y siguridad, pa preveni esaki sigui pasa.

KIA ta confrontando hopi reto cu nan infrastructura, specialmente debi na nan locacion dilanti lama. E biento fuerte combina cu salpeter sin un mantencion continuo ta haci cu a yega momento pa haci un trabao di mantencion grandi. Tin un plan cla pa ehecuta den cual lo renoba y eventualmente amplia e facilidad, uzando miho tipo di material pa garantisa un edificio mas sigur y duradero.

*** 18 Augustus 2016,

Homber cu arma den man a atraca personal di pumpstation

Diahuebs den careda di 1 or marduga un homber desconoci cu ta papia spaño cu arma den man, a sorprende e personal di e pumpstation na final di caya cu ta traha pafo y intenta di ranca e tas cu placa aden pero no a logra. E atracador cu ta papia spaño a menasa e trahado cu ta traha na e mashin pafo pa yena auto y asina a logra bay cu placa y bandona e sitio na pia.

Polis di biaha ta presenta na e sitio pa tuma datos. E cabayero cu ta encarga cu yena gasoline na auto a duna su declaracion na autoridad unda e atracador a menase cu e arma di candela, pero rond di e luga tin camara. Atraco team a keda poni na altura di e sucedido.

*** 23 Augustus 2016,

Accidente pisa na Santa Cruz a costa bida di un persona

Diamars den careda di 9:10 mainta riba e caminda di Santa Cruz pazuid di e santana ta sucede un accidente di auto basta fuerte unda auto a bolter drenta cura di cas. Di biaha patruyanan ta presenta na e sitio y topa cu un nissan sentra beige A-38635 tur kibra den e cura y persona pega aden, pero un a logra sali door di ayudo di hendenan pero e otro dos damanan tabata pega.

Segun testigo e auto tabata core duro y lo a pasa un vehiculo unda e chauffeur a perde control baha caminda na su man drechi ranca un muraya di beton di un mall y asina bolter drenta e cura di cas.

Total di tres señora tabatin den e auto. Di biaha brandweer y unidad di rescate a presenta na e sitio a haci nan trabounan necesario. Brandweer a logra corta e auto pa saca e di dos victima y e di tres no a logra debi na e impacto a fayece na e sitio. Mientras cu ambulance a transporta e dos damanan pa hospital pa atencion medico avansa. Fiscal tabata presente y personal di slachtofferhulp, rato despues dokter Mungra a presenta y a constata morto pa 9:55 am di e señora L.S.G.A naci na 1961 di 54 aña y ta biba na Caya Jose Geerman. Esaki ta bira e di 6 morto den trafico.