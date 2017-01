Resumen di e noticianan pa April 2016

E noticianan cu a capta mas atencion den luna di April 2016.

*** 13 April 2016

A haya bendedora morto den oficina di number na Noord

Diaranson anochi asistencia di polis tabata solicita na e oficina di number na Noord otro banda di Giselle unda mas trempan varios persona tabata busca e señora pero no tabata haye. Despues di varios buskeda un persona a bay patras di e mesa y haya e señora benta abou no ta reacciona, di biaha a notifica polis y ambulance cu a presenta cu urgencia. Pero na yegada e paramediconan a constata cu mucho no por haci debi cu e persona su color a cambia y lo por tabatin varios rato morto. Na prome instante a kere cu ta un crimen a notifica recherche, unidad forensico y demas autoridad pa presenta na e sitio. Dokter a presenta y constata morto di e señora di 56 aña di edad.

*** 21 April 2016

Safari Jeep a bolter den Parke Arikok y varios turista a resulta herida

Diahuebs merdia den Parke Arikok riba e cero banda panort un safari jeep tour cu varios turista abordo a bolter y mas cu 7 persona a resulta herida. Alarma a keda activa di biaha unda ambulancenan , polis y unidad di rescate a drenta accion. Di biaha paramedico di ambulance a atende cu e heridonan pa keda transporta pa hospital, tabatin varios turista a keda spanta tambe di e sucedido. Basta personal di ambulance na e sitio a atende cu tur e victimanan y tres a keda transporta pa Hospital pa asistencia medico avansa mientras e otro 4 nan a dicidi di bay bek nan barco.

*** 24 April 2016,

Accidenta fatal na Cura Cabay y tres persona a resulta herida

Diadomingo mainta trempan riba e caminda di Cura Cabay chauffeur di un nissan sentra a perde control tras di stuur y subi un stupi cu tin panort di caminda y bolter cay den un cura. E impacto tabata basta fuerte caminda cuatro persona tabatin den e auto e dosnan a logra sali for di e auto, pero tabatin dos pega. Unidad di rescate y ambulancenan a yega di biaha pa atende cu e victimanan, mientras cu unidad di rescate a logra corta parti di e auto pa saca e prome victima pega, pero a constata cu e di dos victima cu ta un homber pega den e auto no ta reacciona mas y a fayece debi na e impacto fuerte. Ambulance a transporta total di tres herido pa hospital. Polis tabatin e caminda cera unda departamento di trafico a presenta pa haci nan investigacion, e curpa a keda tuma den beslag y dokter Luchmun a presenta pa constata morto di e homber.

*** 24 April 2016,

Homber asesina den Ranchostraat

Diadomingo pasa di 12’or marduga den Ranchostraat un persona a los tiro riba otro y e victima a resulta herida. Di biaha patruya policial ta presenta y topa cu un homber tira den su cabes y tur na sanger no ta reaccionando, ambulance a yega di biaha pa traha cu e persona pero tabata invano debi na e tiro mortal. Polis a cera e area debi cu a haya huls benta abou y laga departemento forensico haci nan investigacion. Na e sitio un adicto ambulante a cuminsa bringa cu otro, aki polis a bay pa kitanan e adicto a cuminsa resisti cu e oficialnan tambe. No a keda nada otro di detene y a keda transporta pa warda di Polis. Mientras cu hefenan halto di Cuerpo Policial a presenta y departamento forensico pa haci nan investigacion. Pa 1:05 Dr Anthony a constata morto.