Resumen di e noticianan di pa Juli 2016

E noticianan cu a capta mas atencion den luna di Juli 2016

*** 6 Juli 2016,

Homber atraca pafo di Economic Center

Diaranson atardi un personal di Economic Center saliendo pafo di e luga a keda sorprendi pa un homber desconoci cu a sali for di un SUV. E trahadornan ta esnan encarga cu e benta di e luga e momento ey, e atacador tabatin handschoen preto, cara tapa y no a papia cu e trahadonan mes y ni tabatin arma. E atracador no a logra di bay cu placa y a bay cu un saco cu un trahado tabatin y aden ta cuminda el a bay cune. E atracador a agredi un di e trahadonan y ambulance a presenta pa atende cune. Polis tambe tabata na e sitio pa tuma datos.

*** 8 Juli 2016,

Huez a dicta 4 aña di prizon pa turista cu a maltrata taxista

Riba 29 Januari 2016 un diabierna marduga den Caya Ernesto Petronia a sucede un caso caminda un turista masculino Mericano a maltrata un taxista di edad seriamente. Pa despues pasa e auto riba e taxista joyride y bay cu esaki, tabat aun persecucion grandi cu a caba te cu Piedra Plat. E mericano a keda deteni y a presenta dilanti corte y 8 di Juli Hues a duna e sentencia final. Mientras cu Fiscal a exigi 5 aña di prizon, Huez a considera e acusacionnan legalmente comproba y a dicta 4 aña, kermeen a baha un aña di loke Fiscal a pidi. E victima tambe tabata presente den corte, awor e turista tin bay cumpli su 4 aña den prizon na Aruba.

*** 10 Juli 2016,

Dos persona tira despues di tiramento den Korvetstraat

Diadomingo pasa di 1 or marduga den Korvetstraat na Madiki a surgi un caso di tiramento unda dos persona a keda herida. Di biaha patruyanan a presenta na e sitio pa busca informacion mientras cu e dos victimanan a keda transporta pa Hospital den auto particular. Arrestatie team tambe a drenta accion pa duna un man y na e sitio oficialnan a topa cu basta huls benta abou. Un conocido di Polis a keda herida door di e bala cu a dal e pero su situacion tabata stabiel. E sospechosonan cu a los tiro mes a bandona e sitio, autoridad tin datos di kende nan lo ta y caso lo bay bou investigacion.

*** 11 Juli 2016,

Hincamento formal na Piedra Plat y un persona a perde su bida

Dialuna pasa di 9 or anochi na e mall chabela na Piedra Plat persona tur spanta ta yama autoridad informa di persona tira y tin hende herida. Na yegada di patruya a bin topa cu e mall parti paden unda e beauty salon ta tur na sanger un persona benta abou no ta reacciona y un dama herida. Ambulance a presenta di biaha na e sitio pa atende cu e victima y despues Polis ta detene un dama. A notifica autoridad competente na e sitio pa presenta y start un investigacion te asta departamento forensico pa saca potret di e caso parti paden. A notifica otro recherche di demas departamento pa ta presente debi cu lo por ta trata di posibel caso di violacion. Na e sitio polis a tuma nota cu no ta trata di tiramento pero sino hincamento, caminda persona a keda hinca varios biaha na su curpa. Dokter tambe a presenta despues pa constata morto. No por descarta ki tipo di negoshi e chinesnan aki tin den e mall.

*** 30 Juli 2016,

Johnny Gomes 33 aña ta e persona asesina den Playa

Johnny A Gomes di 33 aña di edad naci 21 Januari 1983 biba na Babijn ta e homber cu a keda hinca mata den Kruisweg na Playa. Despues di un problema chikito den Maxim bar ora cu un otro homber a cuminsa busca problema cune y cu un obhecto skerpi a hinca e victima dos biaha un bou di pecho y otro bou di garganta segun informe policial. Tabata pasa di 3:30 marduga cu un persona a yega na warda di Playa na pia pidi yudansa di e oficialnan di un pelea cu hincamento. Ora patruya a yega a mira e homber benta abou na sanger no tabata reacciona, y aki a solicita ambulance cu urgencia pa mira kico por haci debi cu e homber no ta halando rosea. Aki oficial a notifica autoridadnan competente pa presente y haci nan investigacion. Na e sitio a detene un homber cu ta e sospechoso principal di e hincamento.

Dr. Link a presenta na e sitio y a constata morto pa 4:55 am, di Johnny A Gomes 33 aña, ta laga un yiu atras y tin mas cu 10 aña trahando den e mundo di contratista cerca di Eddy Ruiz Constractor y conoci den e mundo di futbol ekipo di Sv Caiquetio di Paradera, y un conocir pa gerencia di Masnoticia . Johnny un persona keto y no ta busca problema cu ningun hende, awor autoridad tin cu haci nan investigacion. Paz na su restonan y palabra di profundo condolencia na famia.