Aki ta sigui un resumen di e casonan di corte den prome instancia pa diabierna, dia 27 di October 2017.

Pa 8 or y 15 PRO FORMA. E sospechoso D.R.K. lo presenta dilanti di hues. E caso lo wordo trata Pro forma. D.K. ta wordo acusa di posesion di un revolver y un pistool y balanan riba 4 di Juni 2017.

Pa 8 or y 34 PRO FORMA. E sospechosonan J.L.T.- T. lo presenta dilanti di hues. E ta wordo acusa di posesion di balanan 13 di Juli 2017. E sospechoso A. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela riba 13 di Juli, 2017.

Pa 8 or y 30 di mainta. E sospechoso N.G.M. lo presenta dilanti di hues. M ta wordo acusa di abuso sexual.

Pa 9 or y 15 di mainta, e sospechoso O.G.G. lo presenta dilanti di hues. G.G. ta wordo acusa di violacion riba 21 di September 2016.

Pa 10 or di mainta, e sospechosonan M.R.T., O.A.L.T., K. K. G. E tresnan ta wordo acusa di a menasa, conhuntamente cu otro of otronan, a menaza un y/of dos persona cu morto riba 27 di April 2017, dor di bisa nan: No worry, nos ta bin bek pa boso. Mi ta bin tira bo” y/of “Pesey boso ta baya haya bala. Wak pa boso prepara, pasobra bala ta bay coy boso curpa”, y di a tira den direccion di e hendenan aki of los tiro den aire.

Pa 11 or y 15 di mainta, e sospechoso S.C.R. v.d. L. V.d.L. ta wordo acusa di a tene relacion cu un persona bao 12 aña