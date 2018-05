Resumen di Corte di Prome Instancia pa diahuebs 24 di mei 2018

Aki ta sigui un resumen di casonan den Corte di Prome Instancia pa diahuebs 24 april 2018

Pa 8 or y 30, e acusado F.M.R. lo presenta dilanti di hues. M.R. ta wordo acusa di homicidio riba 12 di november 2017.

Pa 10 or y 15, e acusado H.A.R. lo presenta dilanti di hues. R. ta wordo acusa di a herida su esposa gravemente cu kemaduranan di prome y di dos grado riba 3 di maart 2018 dor di dal e varios biaha kim’e cu un panchi cayente. E ta wordo acusa di intento di causa lesionnan grave na su yiu di crianza riba 3 di maart 2018 dor di purba dal e cu e panchi cayente y dal e wanta den cara. R. ta wordo acusa di a menasa un persona cu morto riba 25 di februari 2018 dor di bise: “Mi ta kap bo pida pida”.

Pa 11 or y 15 V.S.L. lo presenta dilanti di hues. L. ta wordo acusa di posesion di armanan di candela y balanan den e periodo di 18 di juni 2017 te 23 di januari 2018.

CASO IBIS

Corte di Prome Instancia 24 mei 2018

Pa 9 or, e sospechoso T.W.S.W. lo presenta dilanti di hues. E sospechoso aki ta wordo acusa di corupcion di un ambtenaar den e periodo di prome di januari 2014 te 28 di maart 2017.

Pa 9 or, e sospechoso H.C.F. lo presenta dilanti di hues. E sospechoso aki ta wordo acusa di corupcion di un ambtenaar den e periodo di prome di januari 2014 te 28 di maart 2017.

Pa 9 or, e sospechoso C.L. E sospechoso aki ta wordo acusa di corupcion di un ambtenaar den e periodo di prome di januari 2014 te 28 di maart 2017.

Pa 9 or, e sospechoso R.E. d.V. E sospechoso aki ta wordo acusa di corupcion di un ambtenaar den e periodo di prome di januari 2014 te 28 di maart 2017

Pa 9 or, e sospechoso L.E.O.R. E sospechoso aki ta wordo acusa di corupcion di un ambtenaar den e periodo di prome di januari 2014 te 28 di maart

Pa 11 or y 30, e sospechoso N.D.N. lo presenta dilanti di hues. E sospechoso aki ta wordo acusa di corupcion di un ambtenaar den e periodo di prome di januari 2014 te 28 di maart

Pa 11 or y 30, e sospechoso F.J.F.T.B. lo presenta dilanti di hues. E sospechoso aki ta wordo acusa di corupcion di un ambtenaar den e periodo di prome di januari 2014 te 28 di maart

Pa 11 or y 30, e sospechoso F.L. lo presenta dilanti di hues. E sospechoso aki ta wordo acusa di corupcion di un ambtenaar den e periodo di prome di januari 2014 te 28 di maart

