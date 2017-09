Resumen di casonan den Corte pa dia 29 di September

Aki ta sigui un resumen di casonan den Corte di Prome Instancia pa dia 29 September 2017.

Pa 8or y 15 di mainta, e sospechoso EedC lo presenta dilanti di hues. E caso aki uno pro forma, es decir hues lo bay pone un otro fecha pa trata e caso. D.C. ta wordo acusa, conhuntamente cu un otro of otronan, di ladronicia cu violencia di un I-phone y/of un Samsung y/of un suma di placa riba 16 di Juni 2017 di un y/of dos persona. E violencia a encera cu D.C. ta saca un arma di candela y a pone contra rebchi di un persona y a bise: “No grita, no papia y tur cos lo sali bon”. Djey el a pone e arma na cabes di e persona y a oblige pa habri e caha fuerte.

Pa 8or y 15 di mainta, e sospechoso JRB lo presenta dilanti di hues. E caso aki tambe ta pro forma. B. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia di un laptop HP y/of un laptop Apple y/of un hard disk y/of un suma di placa y/of un drone cu cuatro propeler di reserva y/of un microfono y/of mas propiedadnan di un persona riba 14 di Juni 2017.

Pa 8or y 15 di mainta, e sospechoso DK lo presenta dilanti di hues. E caso aki tambe ta pro forma. K. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia di un paar di sapato riba 12 di Juni 2017.

Pa 8or y 15 di mainta, e sospechoso MSF lo presenta dilanti di hues. E caso aki tambe ta uno pro forma. F. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela y balanan riba 10 di Juni 2017.

Pa 8or y 15 di mainta, e sospechosonan D.A., M.M.P., L.M.R.S., A.R.C.P., A.J.V.Z. lo aparece dilanti di hues. E caso aki tambe ta uno pro forma. D.A. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia, conhuntamente cu un otro of otronan, di un tas preto y/of un of mas caha di placa cu 13.718 florin di un hulpbestuurskantoor of departamento di impuesto di Pais Aruba riba 31 di Maart 2017. E violencia a encera cu el a pusha un persona cu forsa den porta di auto y/of a purba coy su arma di dienst y/of a dal e persona riba su cabes y/of a bringa cu ne y a los un tiro.

D.A. y P. y R.S. y C.P. y V.Z. ta wordo acusa di a haci preparacionnan pa un ladronicia cu violencia den e periodo di 3 pa 5 di Juni 2017, conhuntamente cu un otro of otronan.

D.A. y R.S. y C.P. y V.Z. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, ladronicia cu violencia di joyas den un joyeria riba 22 di Mei 2017. E violencia a encera cu el a tene un arma di candela riba esun persona y a ranca e celular for di su man y a trape kibre y a mara su mannan cu tie-wrap y a tene un arma di candela riba frenta di un otro persona y a bisa: “Bolbe di unda bo a sali. Reza un Ave Maria”.

D.A. ta wordo acusa di a purba mata un persona riba 3 di Januari 2017, dor di los varios tiro riba dje cu un arma di candela.

D.A. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela riba 3 di Januari 2017.

R.S. y C.P. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela y balanan y un handgranaat riba 5 di Juni 2017, conhuntamente cu un otro of otronan.

Pa 8or y mey di mainta, e sospechosonan L.A.F.E., M.C.E.R., E.M.T., lo aparece dilanti di hues. F.E., E.R. y T. ta wordo acusa di a viola ley di droga den e periodo di 18 di December 2016 pa 7 di Maart 2017.

Pa 11or y 15 di mainta, e sospechoso JAS lo aparece dilanti di hues. S. ta wordo acusa di a tene relacion sexual cu un persona bao 12 aña di edad durante aña 2015.