Resumen di casonan den Corte pa dia 15 Februari 2018

Pa 8 or y 15, e sospechosonan H.A.M. y F.E.F. lo presenta dilanti di hues. M. y F. a wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, ladronicia di kabelnan di koper di Elmar y/of Wit Gele Kruis riba 17 di november 2017. M. ta wordo acusa di heling di dos telefon den e periodo di 5 di augustus 2016 te 27 di september 2016, y di heling di un of mas telefon den e periodo di 27 di Februari

Pa 9 or y 30, e sospecho J.A.B. lo presenta dilanti di hues. B. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata su mes mama riba 6 di Februari 2017, dor di dal e cu mokete na su wowo. E ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata su padrasto cu un arma (esta, cu un cuchio y un sker di corta mata) riba 6 di februari 2017, dor di dal e cu mokete na su wowo, dal e cu cabo di e cuchio na su cara y dal e cu e sker riba su cabez. B. ta wordo acusa di, cu e intencion di maltrata un persona, a dal e varios biaha cu un boter, balki y/of un pida hero na su lomba y cabez riba 7 di oktober 2017. E ta wordo acusa di a intencionalmente destrui un porta di aluminium y un television riba 7 di oktober 2017

Pa 9 or y 45, e sospechoso J.F.C. lo presenta dilanti di hues. C. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, kiebro y ladronicia di un mannequin y/of paña riba 9 di oktober 2017. 10.15 J.J.A.F. F. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela riba 27 di april 2015. E ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di un motorcycle riba 11 di april 2015. E violencia a encera di a dal y scop un persona den su cara y cabez. E ta wordo acusa di ladronicia di un V-wagen riba 13 di juni 2013.

Pa 11 or , e sospechoso W.J.T.M.lo presenta dilanti hues. M. ta wordo acusa di a intencionalmente destrui un porta riba 28 di oktober 2017. E ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona dor di schop e y/of dal e y/of choke riba 28 di oktober 2017. E ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un otro persona riba e mes dia dor di dal e na su cara y schop e na su curpa. E ta wordo acusa di a menaza un y/of dos persona cu morto y/of cendemento di candela riba e fecha ya menciona, dor di manda nan den un voicenote: “Bise yama mi, prome cu mi bin back, kibra full e resto di cas y kima boso eyden”.

