Resumen di casonan den Corte diahuebs 15 maart 2015

Aki ta sigui un resumen di casonan den Corte di Prome Instancia pa diahuebs 15 maart 2018.

Pa 8 or y 30, e sospechoso J.D.S. lo presenta dilanti hues. S. ta wordo sospecha S. ta wordo acusa di a intencionalmente destrui airco di un persona riba 17 di december 2015. E ta wordo acusa di a destrui un auto riba 21 di december 2015, dor di manda un piedra riba dje. E ta wordo acusa di ladronicia di chips/soft den un supermercado riba 15 di december 2017. E ta wordo acusa di destruccion di bentana di un gasolinstation riba 26 di december 2017. E ta wordo acusa di a destrui spiel di un auto di polis riba 30 di december 2017. E ta wordo acusa di a destrui porta di Sociale Zaken y auto di dos persona riba 11 di januari 2018.

Pa 10 or, e sospechoso F.E.D. lo presenta dilanti di hues. D. ta wordo acusa di, publicamente y pa medio di un imagen of pa medio di medionan electronico, a instiga pa comete un crimen of pa violencia contra autoridad riba 23 di mei 2017, dor di pone riba social media cu: “Mester mata Mike and Mike dilanti Parlamento, kima nan bibo pa henter pueblo wak”. E ta wordo acusa di, publicamente y pa medio di un imagen of pa medio di medionan electronico, a instiga pa comete un crimen of pa violencia contra autoridad riba prome di augustus 2017, dor di pone riba social media cu: “H%$#mento Gobernador kier, h%$# Gobernador ta haya. Pueblo yena boso gasoline, pasobra nos pais no conoce invierno. Comerciantenan cuminza saca tur cos di boso tienda si boso no kier ta victima di loke ta bay bin diabierna awor”.

E ta wordo acusa di riba 7 di augustus 2017, a intencionalmente insulta un persona den su funcion via medionan electronico. E ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata su esposa riba 2 di september 2017, dor di choke varios biaha y/of dal e cu mokete na su lomba y barica, a consecuencia di cual e esposa a sufri lesion y/of dolor. E ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata su yiu muher riba 2 di september 2017, dor di dal e varios biaha cu mokete na su cara y braza, a consencuencia di cual e yiu a sufri lesion y/of dolor. E ta wordo acusa di e menaza su yiu muher cu morto riba 2 di september 2017, dor di bise/grite cu e lo kibra su cara di hero di strika y cu e lo kibra su nanishi un biaha mas.

Pa 11 or, e sospechoso I.E.T. T. lo presenta dilanti di hues. T. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 3 di juni 2017 dor di bise: “Seh, bin mañan, mi ta bay mata un di boso”.

Pa 11 or y 30, e sospechoso N.E.M. lo presenta dilanti di hues. M. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di 650 florin di un persona riba 7 di januari 2018. E violencia a encera cu el a ranca e placa for di man di e persona aki.

11.50 R.A.M.M. M. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia den un cas di un suma di

placa riba 10 di januari 2018.

