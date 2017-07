Resumen di casonan den Corte di Prome Instancia

Aki ta sigui un resumen di casonan den corte pa dianan 6 y 7 di Juli proximo.

Corte di Prome Instancia 6 juli 2017

Pa 8’or y mey di mainta, e sospechoso LPL, lo aparece dilanti di hues. P.L. ta wordo acusa di a comete actonan sexual contra un persona di menos cu 12 aña di edad di 2013 te 28 di November 2015.

Pa 9’or di mainta, e sospechoso RVW lo aparece dilanti di hues. W. ta wordo acusa di buracheria riba caminda publico riba 7 di Februari 2016 banda di rotonde Las Americas.

Pa 9’or y 10 di mainta e sospechoso JLQ lo aparece dilanti di hues. L.Q. ta wordo acusa di buracheria riba caminda publico riba 7 di Februari na altura di Plaza Bolivar.

Pa 9’or y 20 di mainta, e sospechoso GEE lo aparece dilanti di hues. E. ta wordo acusa di a insulta un polis riba 7 di Februari 2016.

Pa 9’or y mey di mainta, e sospechoso RJ-PIM lo aparece dilanti di hues. M. ta wordo acusa di a bringa riba caminda publico riba 7 di Februari 2016.

Pa 9’or y 40 di mainta, e sospechoso WJD lo aparece dilanti di hues. D. ta wordo acusa di buracheria riba caminda publico riba 7 di Februari 2016 banda di rotonde Las Americas.

Pa 9’or y 50 di mainta, e sospechoso GJC lo aparece dilanti di hues. C. ta wordo acusa di a planta matanan di Cannabis riba 10 di Mei 2016.

Pa 10’or y 10 di mainta, e sospechoso ENdR, lo aparece dilanti di hues. D.R. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona door di dal e den su cara y/of tene na su cabey y lastre riba vloer riba dia 24 di Maart 2017.

Pa 10’or y mey di mainta, e sospechoso EG lo aparece dilanti di hues. G. ta wordo acusa di a bringa riba caminda publico riba 7 Februari 2016 den Vondellaan. E ta wordo acusa di posesion di hennep riba 11 di Maart 2016 y 18 di September 2016 y 16 Februari 2017.

Pa 11’or di mainta, e sospechoso NCRM lo aparece dilanti di hues. R.M. ta wordo acusa di a maltrata un persona door di rank’e na su cabey y/of huñ’e na su cara y/of pecho y/of schouder riba prome di Juni 2016.

Pa 11’or y mey di mainta, e sospechoso MET lo aparece dilanti di hues. T. ta wordo acusa di posesion di cocaine y hennep riba 16 di Februari 2017.

Corte di Prome Instancia 7 Juli 2017

Pa 8’or y 15 di mainta, e sospechoso CMFC lo aparece dilanti di hues. E caso aki ta uno pro forma, cual ta nifica cu hues lo bay trata e caso aki riba un otro fecha. C. ta wordo acusa di a hinca su mes tata na un forma intencionalmente violento varios biaha den su brasa riba 31 di Maart 2017.

Pa 8’or y 15 di mainta, e sospechoso WAM lo aparece dilanti di hues. Pro forma. A.M. ta wordo acusa di a comete actonan sexual contra un persona bao 16 aña di edad, den e periodo di Januari 2017 pa 19 di April 2017.

Pa 8’or y 15 di mainta, e sospechosonan R.M.J., J.A.A.R., A.C.S.R., P.E.L.V., lo aparece dilanti di hues. Pro forma. J. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, ladronicia y kiebro den un banco di cahanan fuerte y/of tokennan y/of un cashi y/of un foyeto y/of I-pads riba 3 di April 2017.

J. y R. y S.R. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, ladronicia y kiebro den un supermarket di un of mas caha di placa riba 19 di April 2017.

J. y R. y S.R. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, a distrui un di e rolluik di un supermercado riba 19 di April 2017.

Pa 8’or y 15 di mainta, e sospechoso PELV lo aparece dilanti di hues. Pro forma. V. ta wordo acusa di intento di kiebro y ladronicia den un oficina di dentista riba 29 di Maart 2017.

Pa 8’or y 15 di mainta, e sospechosonan R.J.P., I.J.P., M.J.H., lo aparece dilanti di hues. Pro forma. R.P. y I.P. y M.H. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, ladronicia cu violencia di un tas y/of cahanan di placa cu mas cu 13.000 florin di un departamento riba 31 di Maart 2017. E violencia a encera cu a pusha un persona cu forsa contra un auto y a purba coy su dienstpistool y a dal e dos biaha riba su cabes y a bringa cu e persona y a los un tiro cu arma di candela.

R.P. y I.P. y M.H. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, posesion di arma di candela y bala riba 31 di Maart 2017.

Pa 8’or y 15 di mainta, e sospechoso NGM lo aparece dilanti di hues. Pro forma. M. ta wordo acusa di a comete actonan obsceno cu un persona di kende e tabata sa cu e no ta bon na tino, riba 27 di Februari 2017.

Pa 8’or y 15 di mainta, e sospechoso OGG lo aparece dilanti di hues. Pro forma. G. ta wordo acusa di a comete actonan sexual contra un persona bao 16 aña di edad, den e periodo 12 pa 21 di September 2016.

Pa 8’or y 15 di mainta, e sospechosonan M.R.T., O.A.L.T., K.K.T., lo aparece dilanti di hues. Pro forma. T. y L.T. y G. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, posesion di un revolver y balanan riba 27 di April 2017.

T. y L.T. y G. ta wordo acusa di a menasa, conhuntamente cu un otro of otronan, a menasa un y/of dos persona cu morto riba 27 di April 2017, door di bisa nan: “No worry, nos ta bin bek pa boso. Mi ta bin tira bo” y/of “Pesey boso ta baya haya bala. Wak pa boso prepara, pasobra bala ta bay coy boso curpa”, y di a tira den direccion di e hendenan aki of los tiro den aire.

Pa 8’or y 15 di mainta, e sospechoso EEET, lo aparece dilanti di hues. Pro forma. T. ta wordo acusa di a comete actonan sexual contra un persona bao 16 aña den e periodo di Januari 2017 te 28 di April 2017.

Pa 9’or di mainta, e sospechoso CAvA, lo aparece dilanti di hues. V.A. ta wordo acusa di posesion di cocaine y hennep riba 29 di Maart 2017. E ta wordo acusa di posesion di un arma di candela riba 29 di Maart 2017 y di balanan riba 21 di Juli 2016.

E ta wordo acusa di posesion di hennep riba 21 di Juli 2016.

Pa 10’or di mainta, e sospechoso ROC lo aparece dilanti di hues. C. ta wordo acusa di falsificacion y estafa den e periodo di October 2015 te December 2016.

Pa 10’or y 15 di mainta, e sospechoso RVGD lo aparece dilanti di hues. G.D. ta wordo acusa di traficacion di hende riba 9 di Mei 2017.

Pa 10’or y 45 di mainta, e sospechoso JJCH lo aparece dilanti di hues. H. ta wordo acusa di a kibra porta di glas di un toystore riba 22 di April 2017, cu e intencion di horta den e luga.

Pa 11’or y 15 di mainta, e sospechoso JLUG lo aparece dilanti di hues. U.G. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela riba 28 di Maart 2017.