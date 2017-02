Resumen di casonan den Corte di Prome Instancia riba dia 9 di Februari 2017

Aki ta sigui un resumen di Corte di Prome Instancia pa dia 9 di Februari 2017.

pa 8’or y mey di mainta, e sospechoso CCM lo aparece dilanti di hues. M. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, y cu e intencion di tuma bida di dos persona, a los varios tiro riba e dos personanan aki riba 10 di Juli 2016.

E ta wordo acusa di posesion di un arma di candela riba 10 di Juli 2016 y riba 15 di Augustus 2016.

E ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, y cu e intencion di tuma bida di dos persona y un di tres persona (kende a keda desconoci), a los varios tiro riba e personanan aki riba 15 di Augustus 2016 of riba porta di un cas.

Pa 9’or y mey di mainta, e sospechoso EGJM lo aparece dilanti di hues. M. ta wordo acusa di a viola ley di drugs riba 15 di December 2016.

Pa 10’or di mainta, NRWW lo aparece dilanti di hues. W. ta wordo acusa di a maltrata un persona door di dal e varios biaha na su cabes riba prome di October 2015.

Pa 10’or y mey di mainta, e sospechoso OLJS lo aparece dilanti di hues. S. ta wordo acusa di tabatin un arma (esta, un cuchio) den su posesion riba caminda publico banda di Lagoen riba 10 di Januari 2015.

Pa mas of menos 10’or y 40 di mainta, e sospechoso KKE lo aparece dilanti hues. E. ta wordo acusa di tabatin un arma (esta, un cuchio) den su posesion riba caminda publico banda di Julianaschool riba 10 di Januari 2015.

Pa 10’or y 50 di mainta, e sospechoso IHD lo aparece dilanti di hues. D. ta wordo acusa di a maltrata un persona intencionalmente dor di dal e un golpi cu su cabez riba 11 di Januari 2015.

Pa 11’or di mainta, e sospechoso EGJD lo aparece dilanti di hues. D. ta wordo acusa di tabatin un of mas arma (esta, un cuchiu of un boter) den su posesion riba caminda publico banda di Nikki Beach riba 5 di April 2015.

pa 11’or y 10 di mainta, e sospechoso MPCR lo aparece dilanti di hues. R. ta wordo acusa di a intencionalmente insulta un polis riba 5 di Spril 2015 door di yame pa “****” y a bise “Polis ****** boso ta”.

Pa 11’or y 20 di mainta, e sospechoso ACJ lo aparece dilanti di hues. J. ta wordo acusa di a stroba parada na Jouvert Morning riba 30 di Januari 2016.

Pa 11’or y mey di mainta, e sospechoso EAPC lo aparece dilanti di hues. P.C. ta wordo acusa di a bringa riba caya banda di Pastoor Hendrikstraat riba 30 di Januari 2016.

Pa 11’or y 40 di mainta, e sospechoso CAvdL, lo aparece dilanti di hues. V.d.L. ta wordo acusa di a intencionalmente insulta un polis riba door di yame pa “Polis ******” riba 30 di Januari 2016.

Pa 11’or y 50 di mainta, e sospechoso JGAR lo aparece dilanti di hues. A.R. ta wordo acusa di importacion di hennep riba prome di November 2016.