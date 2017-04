Resumen di casonan den Corte di Prome Instancia riba dia 21 April 2017

Aki ta sigui un resumen di casonan den Corte di Prome Instancia pa dia 21 di April 2017.

Pa 8’or y 15 di mainta, e sospechoso MT lo aparece dilanti di hues. Akinan hues lo dicta sentencia riba caso di T.

Pa 8’or y 15, JKF lo aparece dilanti di hues. E caso aki ta uno pro forma. Esaki ta nifica cu Hues lo trata e caso aki riba un otro fecha. F. ta wordo acusa di posesion di arma riba 16 di Februari 2017, esta, un pistool di alarma y flare sticks.

Pa 8’or y 15 di mainta, e sospechoso JJD lo aparece dilanti di hues. E caso aki tambe ta pro forma. D. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia den un scol di tubonan di koper riba 4 di Januari 2017.

Pa 8’or y 15 di mainta, e sospechosonan EADS y ORMD lo aparece dilanti di hues. E caso aki tambe ta uno pro forma. D.S. y M.D. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, importacion di hennep riba 28 di December 2016.

M.D. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, traficacion cu hende riba 28 di December 2016.

Pa 9’or di mainta, e sospechosonan EAv/dB y AAAJ lo presenta dilanti di hues. V.d.B. y J. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, kiebro y ladronicia den un tienda di un cantidad di cos (entre otro, dos pistool di aire y/of sombechinan y/of pellets y/of cuchiunan den nan hoes) riba 15 di Februari 2017.

Pa 10’or di mainta, e sospechoso CCM lo aparece dilanti di hues. M. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, y cu e intencion di tuma bida di dos persona, a los varios tiro riba e dos personanan aki riba 10 di Juli 2016.

E ta wordo acusa di posesion di un arma di candela riba 10 di Juli 2016 y riba 15 di Augustus 2016.

E ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, y cu e intencion di tuma bida di dos persona y un di tres persona (kende a keda desconoci), a los varios tiro riba e personanan aki riba 15 di Augustus 2016 of riba porta di un cas.

Pa 11’or y mey di mainta, e sospechosonan RASdR y JLBD lo aparece dilanti di hues. S.d.R. y B.D. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, kiebro y ladronicia den un cas den cual tabata kedando un turista, un television, varios telefon, joyas, bril di solo, cartera y camera riba 5 di December 2016.

E ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona riba 2 di October 2016, door di hink’e den su dede cu un cuchiu.

E ta wordo acusa di posesion di cocaine y marihuana riba 8 di December 2016.