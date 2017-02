Resumen di casonan den Corte di Prome Instancia riba dia 2 di Februari 2017

Aki ta sigui un resumen di Corte di Prome Instancia di dia 2 di Februari 2017.

Pa 8’or y mey di mainta, e sospechoso MAAC lo aparece dilanti di hues. A.C. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 11 di November 2016, dor di dal e varios vez cu un bat di baseball na su pia.

Pa 9’or y 15 di mainta, e sospechoso FADM lo aparece dilanti di hues. D.M. ta wordo acusa di a intencionalmente susha bon nomber di directora di Censo y di a insulte den e periodo di 3 pa 7 di Maart, door di publica un articulo den corant cu acusacion y insultonan.

Pa 9’or y 45 di mainta, e sospechoso JCMVC lo aparece dilanti di hues. C. ta wordo acusa di a menaza un persona cu maltrato riba 10 di Mei 2015, door di intencionalmente mande whatsappnan cu (entre otro): “Mi haya bo bo ta bay wak cuant’or tin, bora mi ta bora bo, yiu di ****” y “Ami kier bo of mi ta kita bida for di bo”.

Pa 10’or di mainta, e sospechoso RJEB lo aparece dilanti di hues. B. ta wordo acusa di menasa y posesion di arma di candela riba 23 di Augustus 2016.

Pa 11’or di mainta, e sospechoso EAvdB lo aparece dilanti di hues. V.d.B. ta wordo acusa di ladronicia di un bateria for di un auto riba 15 di April 2016.