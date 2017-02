Resumen di casonan den Corte di Prome Instancia riba dia 10 di Februari 2017

Aki ta sigui un resumen di casonan den Corte di Prome Instancia pa dia 10 di Februari 2017

Pa 8’or y 15 di mainta, e sospechoso AST lo presenta dilanti hues. Durante e orario aki hues lo dicta su veredicto riba e caso di e sospechoso ya menciona.

Pa 8’or y 15 di mainta, e sospechoso SCJM lo aparece dilanti di hues. E caso aki ta uno pro forma. Esaki ta nifica cu e caso aki lo bay wordo trata riba un otro fecha. M. ta wordo acusa di a purba mata un persona riba 18 di September 2016, dor di los un of mas bala riba dje.

E ta wordo acusa di posesion di un arma di candela riba 18 di September 2016 y riba 22 di October 2016.

Pa 8’or y 15 di mainta, e sospechoso ERB lo aparece dilanti di hues. Pro forma. B. ta wordo acusa di a viola un persona riba 10 di November 2016. E violencia a encera cu el, na uniform di polis, a (entre otro) duna e persona ordo pa mustra su paspoort y pa subi den auto di polis, a bise cu e ta bay hibe cera, a hibe na un lugar leu, a bise varios biaha cu e ta un polis y cu e tin un pistool, y a haci uso di e desigualdad di poder cu a surgi como resultado di e situacion.

E ta wordo acusa di, den su posicion di ambtenaar y polis, a malversa obhetonan, esta, un chin-up y dos klop, den e periodo di prome di Januari 2009 te 16 di November 2016.

E ta wordo acusa di, a ilegalmente haci doño di 60 bala y un cachiporra.

Pa 8’or y 15 di mainta, e sospechoso JCR lo aparece dilanti di hues. Pro forma. R. a wordo acusa di kiebro y ladronicia den un restaurant di un suma di placa y un of mas boter di sterki riba 23 di October 2016.

E ta wordo acusa di kiebro y ladronicia di un auto riba 22 di November 2016.

Pa 8’or y mey di mainta, e sospechoso JCFK lo aparece dilanti di hues. K. ta wordo acusa di conhuntamente cu un otro of otronan, y na un lugar publico, a maltrata un persona violentamente riba 9 di November 2013, door di dal e varios biaha cu mokete den su cara, skop’e, dal’e cu un skin-up y/of a tira un y/of tres persona cu piedra. E ta wordo acusa di a menasa un persona cu morto riba 9 di November 2013, door di intencionalmente pone un cuchio na su barica y bise: “H*** mi ta hinca bo”.

E ta wordo acusa di kiebro y ladronicia di un scooter den e periodo di 11 pa 12 di Maart 2015.

E ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, ladronicia den un container di un of mas caha di lampi riba 17 di Februari 2015.

K. ta wordo acusa di, cu e intencion di tuma bida di un persona riba 10 di April 2016, a los tiro riba e persona aki.

Pa 10’or y mey di mainta, e sospechoso MGL lo aparece dilanti di hues. L. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, kiebro y ladronicia di un auto riba 19 di October 2016.

Pa 11’or di mainta, e sospechoso REBG lo aparece dilanti di hues. G. ta wordo acusa di, den e periodo di prome di augustus 2013 te 11 di November 2016, a pretende di ta un abogado of un consehero huridico, y/of a traha documentonan cu no tabata basa riba berdad y cu logo di Pais Aruba y/of DPL y/of DIMAS, y/of a usa firmanan di personanan autorisa, y a crea di e manera ey e impresion cu ta trata di permisonan legal di trabao y estadia y di documentonan di CENSO y di registracionnan di Corte, dor di cual personanan a pagele.

E ta wordo acusa di, den e periodo di prome di juli 2014 te 11 di November 2016, a falsifica documentonan, esta (entre otro), permisonan di trabao y estadia, declaracionnan pa drenta mercado laboral di Aruba, uittrekselnan di bevolkingsregister, cartanan di DIMAS, un decision di Raad van State, un carta di Banco Central y un carta di Corte Superior.

E ta wordo acusa di, den e periodo di prome di November 2013 te 22 di April 2015, a falsifica un carta di PWC.

Cerca e citacion ta menciona hechonan admiti pa e sospechoso, pero pa cual e lo no wordo persigui separa. Aki ta trata di un total di ocho persona den e periodo di prome di Mei 2015 te 6 di October.

E ta wordo acusa di, den e periodo di 8 di October 2012 te 20 di Juni 2013, den e rol di consehero huridico of mediador, ladronicia di un suma di placa.

Pa 11’or y mey di mainta, e sospechoso EABM lo aparece dilanti di hues. M. ta wordo acusa di maltrato serio na Juni 2016.