Resumen di casonan den Corte di Prome Instancia riba 20 di Januari 2017

Aki ta sigui un resumen di e casonan den Corte di Prome Instancia 20 di januari 2017

Pa 8 ‘or y 30 di mainta, Pro forma. E sospechoso S.S.S.D. lo aparece dilanti di hues. S.D.. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, intento di ladronicia cu violencia di placa di doño di un pizzeria riba 12 di september 2016. E violencia a encera cu a ranca na man di e bus di e persona aki y a bise: “Habri! Habri e porta!” y a punta un arma di candela riba dje y a klop cu e arma di candela riba e bentana di e bus y a grita “Habri ****!” y siguientemente a bati riba dak di e bus. E ta wordo acusa di intento di ladronicia cu violencia di un suma grandi di placa (30.000 florin) di un y/of tres tienda of compania riba 26 di september 2016. E violencia a encera cu a saca un arma di candela y mustr’e na un persona den auto y a pusha e auto.

Pa 8 ‘ or y 30 di mainta, Pro forma. E sospechoso D.D.D.P.P lo presenta dilanti hues. D.P. ta wordo acusa di a intencionalmente hinca un persona violentamente varios biaha cu un cuchiu den su barica y brasa riba 3 di september 2016.

Pa 9 ‘ or di mainta, e sospechoso S.C.J.M. M. lo presenta dilanti hues. S.M. ta wordo acusa di a, cu e intencion di tuma bida di un persona, a hinca e persona aki cu un Stanleymes varios biaha den su nek riba 19 di juni 2016.

Pa 10 ‘ or di mainta, e sospechoso R.S.R.v.d.B. lo presenta dilanti hues. V.d.B. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di un cantidad di placa y/of un caha di registro di un persona of un minimarket riba 15 di augustus 2016. E violencia a encera cu el a pone un arma di candela riba e persona.

Pa 11 ‘ or di mainta, e sospechoso C.A.F. lo presenta dilanti hues. F. ta wordo acusa di ladronicia y maltrato riba 20 di juli 2016.

Pa 2 ‘ or di merdia, e sospechoso A.S.T. T. lo presenta dilanti hues. A.T. ta wordo acusa di intento di asesinato riba 4 di februari 2016.