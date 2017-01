Resumen di casonan den Corte di Prome Instancia riba 13 di Januari 2017

Aki ta sigui un resumen di e casonan den Corte di Prome Instancia 13 januari 2017

Pa 8.30 di mainta, e sospechoso J.J.J.J. lo aparece dilanti di hues. J.J. . ta wordo acusa den un caso di maltrato cu arma dia 8 di Augustus 2014, di maltrato riba 24 di Augustus 2015 y di menasa y maltrato riba 26 di September 2015.

Pa 9 ‘or di mainta, e sospechoso A.C.R.I.R.I. lo aparece dilanti di hues. A.I.. ta wordo acusa di a viola e ley di droga y di posesion di arma di candela na aña 2016.

Pa 9 or y 45 di mainta, e sospechoso N.D.M.W.W. lo aparece dilanti di hues. N.W. ta wordo acusa di conhuntamente cu otronan y na un lugar publico, a comete violencia contra un persona riba 14 di Juni 2013, door di a dal’e varios biaha cu mokete den su cara y/of ranca su cabey y/of morde na su dedenan y brasa

Pa 10 or y 15 di mainta, e sospechoso E.G.J.M.M. lo aparece dillanti di hues. E.M. ta wordo acusa di a bende hennep for di December 2012 te cu 15 di December 2015.

Pa 10 or y 45 di mainta, e sospechoso T-R.M.P.P. lo aparece dilanti di hues. T.P. ta wordo acusa di tabata tin un of mas pistol di aire riba 29 di October 2014.