Resumen di casonan den Corte di Prome Instancia riba 12 di Januari 2017

Aki ta sigui un resumen di e casonan den Corte di Prome Instancia 12 januari 2017

Pa 8.30 di mainta, e sospechoso W.A.D. D. lo aparece dilanti di hues. W.D. ta wordo acusa den un caso di droga y di posesion di un arma riba 5 di februari 2015.

Pa 9 ‘or di mainta, e sospechoso G.G.H. H. lo aparece dilanti di hues. G.H. ta wordo acusa di a intencionalmente dal su pareha riba 27 di december 2015, dor di dal e varios biaha cu mokete den cara; E ta wordo acusa di ladronicia di un camisa den un tienda riba 16 di maart 2016.

Pa 9 or y 30 di mainta, e sospechoso G.J.J.C. C. lo aparece dilanti di hues. G.C. ta wordo acusa di a abusa sexualmente di un mucha den aña 2014.

Pa 10 or y 30 di mainta, e sospechoso A.R.H. H. lo aparece dillanti di hues. A.H. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata su mes mama riba 15 di oktober 2015, dor di tene su mama na su nek y choke. E ta wordo acusa di posesion di cocaine y hennep riba 5 di september 2012.

Pa 11 or di mainta, e sospechoso E.A.A.M. M. lo aparece dilanti di hues. E.M. ta wordo acusa di huisvredebreuk riba 14 di maart 2016.