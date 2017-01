Resumen di Casonan den Corte di Prome Instancia dia 26 y 27 di Januari 2017

Aki ta sigui resumen di casonan den Corte di Prome Instancia 26 Januari 2017.

Pa 8 or y 30 E sospechoso O.R.P. V. lo mester presenta dilanti hues. E ta wordo acusa di, cu e intencion di herida un persona gravemente, a intencionalmente los un of mas tiro cu un pistool di aire riba dje riba 19 di augustus 2016. E ta wordo acusa di posesion di un pistool di aire, o sea un arma di candela, riba 19 di augustus 2016.

Pa 9 or y 30 E sospechoso R.d.l.S.L. D.l.S.L. lo presenta dilanti di hues. E ta wordo acusa di intento di violacion di un persona bao 16 aña riba 10 di oktober 2016. E ta wordo acusa di tabatin relacion seksual cu un persona bao 16 aña riba 4 di april 2015.

Pa 11 or di mainta, e sospechosonan D.Y.U.P. , D.A.J.M. , J.H.A.H. , U.P. y A.H. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia di joyas riba den un cas na Rooi Santo dia 7 di december 2016. U.P. y J.M. y A.H. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia di holoshinan y joyas den un cas na Moko riba 8 di december 2016.

Pa 11 or y 30 : E sospechoso D.A.L.lo mester presenta dilanti di hues. Ta trata di un Verzetzaak.

Resumen di Casona den Corte di Prome Instancia 27 januari 2017

Pa 8 or y 30: E sospechoso G.W.H. lo presenta dilanti Hues. E caso lo wordo trata Pro forma. H. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia riba 12 di september 2016 y 26 di september 2016.

Pa 8 or y 30: E sospechosona M.S.R. , S.C.P.K. lo presenta dilanti hues. E caso lo wordo trata Pro Forma. R. y K. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan y cu e intencion di tuma bida di un persona, a los tiro di e persona aki riba 14 di oktober 2016.

Pa 9 or : E sospechos J.D.T. T. ta wordo acusa di abuso seksual di un persona bao 12 aña di edad den e periodo di februari 2014 te april 2015.

Pa 11 or: E sospechoso S.A.G.S. S. ta wordo acusa di intento di maltrato pisa riba 21 di juni 2016.

Pa 11 or y 45: E sospechoso G.A.C.M. M. ta wordo acusa di, cu e intencion di tuma bida di un persona, a hinca un persona cu un cuchio den su pia riba 8 di oktober 2016. E ta wordo acusa di a resisti detencion riba 22 di februari 2014. E ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona riba 3 di maart 2015, dor di scop y e dal e cu mokete varios biaha.