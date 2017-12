Aki ta sigui un resumen di casonan den Corte di Prome Instancia, pa diabierna 8 di December, 2017

Pa 8 or y 15, J.C.B. lo presenta dilanti hues pa skucha su veredicto.

Pa 8 or y 15, N.A.G. lo presenta dilanti hues pa skucha su veredicto.

Pa 8 or y 15, T.A.L.B, I.J.J.V.M., J.U.F., A.J.T., L.R.W., J.J.W., L.R.W.. E caso aki ta bay wordo trata PRO FORMA. B y V.M. y U.F. ta wordo acusa di intento di atraco riba 13 di Augustus 2017. B. y V.M., y U.F. ta wordo acusa di, conhuntamente cu otro of otronan, kiebro y ladronica den un cas, a bay cu joyas y cen ariba 14 di Augustus 2017.

V.M. y U.F. ta. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, a purba mata un hende riba 2 di augustus 2017 dor di los tiro riba dje cu un arma di candela.

U.F. ta wordo acusa pa, conhuntamente cu un otro of otronan, kiebro y ladronicia den un supermarket di un of mas caha di whiskey riba 14 di juli 2017.

U.F. y L.W. y J.W. ta wordo acusa pa, conhuntamente cu un otro of otronan, ladronicia cu violencia di un yabi di switch, un cartera, cen, un auto, un telefon y cahanan di cigaria riba 18 di augustus 2017.

U.F. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela y balanana riba 31 di augustus 2017.

T. y L.W. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia, conhuntamente cu un otro of otronan, den un cas di un of mas laptop y mas propiedadnan riba 4 di september 2017.

L.W. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela y balanan riba 15 di September 2017.

pa 8 or y 15, A.N.K. lo presenta dilanti di hues. K. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela y balanan riba 23 di Augustus 2017. E caso aki ta wordo trata PRO FORMA.

Pa 8 or y 15, A.F.G.Z. lo presenta dilanti di hues. E ta wordo acusa di ladronicia di un auto ariab 25 di Augustus 2017. E ta wordo acusa di a intencionalmetne kita un menor di e persona cu tabata tin autoridad riba dje riba 25 Augustus 2017, door di intencionalmente core bay cu un auto, den cual tabata presente, nieto di e doño di e auto.

Pa 9 or, J.W.L. y A.H.F.C., lo presenta dilanti di hues. Nan ta wordo acusa di intentop di ladronicia cu violencia riba personanan den un cad den e periodo di 24 October 2016 pa 7 November 2016

Pa 11 or y 30, J.T. lo presenta dilanti di hues. E ta wordo acusa di transporte y posesion di cocaina riba 30 y 31 di October 2016. E ta wordo acusa di, conhuntamente cu otro of otronan, a forma parti di e preparacionnan for di Aruba di cocaina den e periodo di 18 October 2016 pa 1 November 2016.

Pa 2 or di, B.D.W. lo presenta dilanti di hues. E ta wordo acusa di intento di asesinato riba 27 di Februari 2017. E ta wordo acusa di a viola ley di droga ariba 2 7y 19 di September 2016. Ademas e ta wordo acusa di maltrato cu arma na 2016.