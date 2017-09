Resumen di casonan den corte di prome instancia

Aki ta sigui un resumen di e casonan di corte den prome instancia pa diabierna, dia 15 di September.

Pa 8’or y 15, e sospechosonan J.J.A.G., C.A.R., N.T.B., D.F.P.T., J.D.S.D., lo aparece dilanti di hues. Akinan lo bay dicta sentencia.

Pa 8’or y 15, e sospechoso ROC, lo aparece dilanti di hues, pa haya su sentencia.

Pa 8’or y mey di mainta, e sospechoso MMJI lo aparece dilanti di hues. I. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela riba 27 di Mei, 2017.

Pa 9’or di mainta, e sospechoso GNAJE lo aparece dilanti di hues. Esaki ta un regiezitting. E. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, a mata un persona riba 24 di April 2016, dor di tire varios biaha cu un arma di candela na su cabez y nek, durante, despues

of prome di ladronicia cu violencia di un suma di placa y droga.

Pa 9’or y mey di mainta, J-PTGC lo aparece dilabnti di hues. C. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, kiebro y ladronicia di un spaarpot riba 22 di Mei 2017.

E ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, kiebro y ladronicia di bolts riba 24 di Mei 2017.

Pa 10’or di mainta, e sospechoso RGC lo aparece dilanti di hues. C. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di auto di un persona riba 22 di Mei 2017. E violencia a encera cu el a ranca sali cu e auto, mientras cu e persona tabata ainda teni na e porta y a wordo lastra y a cay, y siguientemente a bay cu e auto den direccion di e persona.

Pa 11’or di mainta JAH lo aparece dilanti di hues. E caso aki ta un pro forma. H. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela y balanan riba 2 di Juni 2017.