Resumen di casonan den corte di prome instancia

Aki ta sigui un resumen di e casonan den corte di prome instancia pa dia 14 di September, 2017.

Pa 8’or y mey di mainta, e sospechoso EFDD lo aparece dilanti di hues. E ta wordo acusa di menasa un persona riba 2 di December, 2016, door di bis’e na un manera intencionalmente menasante: “Mi sa unda bo ta biba. Mi ta bay warda bo na bo cas. Mi ta bay sconde den bari, tira bo. Mi ta liquida bo” y/of “Mi ta dal bo kibra tur bo **** pa bo. Mi ta dal bo un ****.” E ta wordo acusa di a intencionalmente kibra un bentana na Warda di Polis na San Nicolas riba 2 di December, 2016.

Pa 9’or di mainta, e sospechoso J-C.M.d.C. Lo aparece dilanti di hues. D.C. ta wordo acusa di a bende cocaina riba 15 di Februari, 2016.

Pa 9’or y mey di mainta, e sospechoso L.T.O.G. lo aparece dilanti di hues. O.G. ta wordo acusa di a corta un persona cu un boter kibra na su cara riba 9 di September, 2016.

Pa 10’or di mainta, e sospechoso G.A.K. lo aparece dilanti di hues. K. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 7 di Mei, 2016.

Pa 10’or y mey di mainta, e sospechoso PJC lo aparece dilanti hues. C. ta wordo acusa di posesion di cocaina riba 10 di Maart, 2017.

Pa 11’or di mainta, e sospechoso AJER lo aparece dilanti di hues. R. ta wordo acusa di a distrui luz di un auto riba 19 di Februari, 2016. E ta wordo acusa di a menasa un persona riba 19 di Februari, 2016 door di saca un cuchiu y zwaai cun’e den direccion di e persona aki y di bise: “Mi no ta bay lubida bo. E cos aki no ta bay keda asina. Ora mi sali, mi ta gara bo na machete.” R. ta wordo acusa di ladronicia di luzanan di un auto riba 17 di Maart, 2017.