Resumen di casonan de Corte di Prome instancia

Aki ta sigui un resumen di casonan den corte di Prome Instancia riba dia 25 di Augustus, 2017.

Pa 8’or y 15 di mainta, e sospechoso MTG lo aparece dilanti di hues. E caso aki ta un pro forma, es decir, cu hues lo bay duna un otro fecha pa trata e caso aki. G. ta wordo acusa di a, intencionalmente y cu premeditacion, tuma bida di un persona riba prome di Mei 2017, door di tir’e cu un arma di candela. E ta wordo acusa di posesion di dos arma di candela y bala riba prome di Mei 2017.

Pa 8’or y 15 di mainta, e sospechoso SCRvdL, lo aparece dilanti di hues. E caso aki tambe ta un pro forma. V.d.L. ta wordo acusa di tabata tin relacion sexual cu un persona bao 12 aña di edad.

Pa 9’or di mainta, e sospechoso JJAG, C.A.R., N.T.B., D.F.P.T. y J.D.S.D. lo aparece dilanti di hues. M.G. y C.T. y C.A. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, ladronicia cu violencia contra un y/of tres persona di un gran cantidad di joyas di un persona y/of un joyeria riba 14 di Januari 2017. E violencia a encera cu a mustra e persona(nan) un arma di candela y a tene e arma den direccion di pecho di e persona(nan) y di a bisa nan pa nan drumi abao y tambe “No toques nada o te mato” of palabranan parecido.

M.G. y D.B. ta wordo acusa di heling den e periodo di 14 pa 17 di Januari 2017.

M.G. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela (un Glock 26) y su balanan riba 17 di Januari 2017. D.B. y C.T. y R.V. ta wordo acusa di posesion di dos arma di candela (un Glock 17 y un Cobra) y nan balanan den e periodo di 13 pa 27 di Januari 2017.

Pa 9’or di mainta, e sospechoso NTB lo aparece dilanti di hues. T.B. ta wordo acusa di posesion di hennep riba 27 di Maart 2016. E ta wordo acusa di posesion di un arma (esta, un skin up) na un luga publico.

Pa 11’or di mainta, e sospechoso ROC lo aparece dilanti di hues. C. ta wordo acusa di estafa y falsificacion den e periodo di October 2015 te December 2016.