Resumen di caso IBIS den Corte di Prome Instancia pa 25 di mei 2018

Aki ta sigui un resumen di caso IBIS den Corte di Prome Instancia pa diabierna 25 di mei 2018

Pa 9 or, e sospechoso R.J.N.D. lo presenta dilanti di hues. N.D. ta wordo acusa di corupcion di un ambtenaar den e periodo di prome di januari 2014 te cu 28 di maart 2017.

Pa 9 or, e sospechoso, J.J.W. lo presenta dilanti di hues. J.W. ta wordo acusa di corupcion di un ambtenaar den e periodo di prome di januari 2014 te cu 28 di maart 2017.

Pa 9 or, e sospechoso M.A.Q., lo presenta dilanti di hues. Q.ta wordo acusa di corupcion di un ambtenaar den e periodo di prome di januari 2014 te cu 28 di maart 2017.

Pa 9 or, e sospechoso R.Y.M. lo presenta dilanti di hues. M. ta wordo acusa di corupcion di un ambtenaar den e periodo di prome di januari 2014 te cu 28 di maart 2017.

