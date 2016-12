Resumen di aña 2016 di Brazil Taekwondo Stichting

Brazil Taekwondo Stichting ta mira atras ariba un aña cu masha hopi logronan cu a wordo logra den 2016. Despues di e despedida di Clifford Rasmijn, Brazil Taekwondo Stichting a sigui cu e plan di 2016 y a logra e metanan final. Brazil Taekwondo Stichting tin un team dinamico di trainernan; Aischal van der Linde, Aaron Jacobs y Alberto Klabér cu a traha hunto pa asina por a hisa e Bandera di Aruba. E team di Train Hard Fight Smart a biaha y a bringa localmente tambe. Manera cu e aña a bolter for di 2015 pa 2016 ya caba Cadoochi Kock a bishita e training di e team di Train Hard Fight Smart. Despues a sigui Claret Lopez di e programa di Time Out y despues e team di Deporte den Accion. Prensa mes a cuminsa busca pa sa kico Brazil Taekwondo Stichting tabata tin plania pa aña 2016. E team a biaha pa Reno, Nevada y Jourdé Klabér a gana dos pelea y a yega te na quart final y a perde esaki pa 5-4 contra di Brazil. Záhyon Klabér no a yega mas leu cu e prome rond. E dos rumannan Lowe no a logra di participa door cu nan inschrijving no a keda cla na tempo y nan mester a keda tera.

E team di infantil a biaha pa Surinam pa e di 4 TK5 y a logra di gana e copa di TK5 na Surinam ganando Frans Guyana, Surinam y Surinam un biaha mas pa asina a logra trece e copa Aruba pa e di 4 biaha consecutivo. Brazil Taekwondo Stichting a logra e copa di Ultimate Taekwondo Cup, Gold Coast Taekwondo Cup y Aruba Caribbean Cargo/Arumia Logistics Taekwondo Cup y sin conta tur e best fighternan cu a sali best fighter na diferente campeonatonan manera; Jourdé Klabér, Lixsandra Bello, Elijah Mackay, Záhyon Klabér, Rasheed Lowe y Hakeem Lowe. Na Best of the Best Brazil Taekwondo Stichting a luci atrobe cu e copa di Best Team y e best fighternan.

Na e dos campeonatonan organisa pa Master Eric Barry, Joshua Klabér a sali best fighter. Na Best of the Best Brazil Taekwondo Stichting a demonstra di ta un team dinamico y a resalta ariba Corsou y Surinam. Na e Surinam Open na luna di Juni Záhyon y Jourdé Klabér a sali prome luga den nan categoria y a logra trece dos copa di best fighter tambe. Rasheed Lowe y Záhyon Klabér a logra clasifica pa e Pan American Championship di 2017. Rasheed Lowe a derota e Mericano den final y esaki a sali for di e veld cu lagrima na su wowonan y no por a kere cu el a perde. Záhyon Klabér a perde den half final contra di Mexico y a laga un sabor amargo atras pa e Mexicano cu no a gana su pelea facilmente. TK5 na Corsou a logra un prome luga den e categoria di Junior y di dos luga den e categoria di infantil. E aña aki Brazil Taekwondo Stichting tabata tin Russell Beneby e coach asistente di USA na Aruba. Russell Beneby a duna training stage, despues Henk Meijer kende ta mira Aruba como su cas di vakantie a duna dos camp training. Henk Meijer a biaha tambe hunto cu e team pa e campeonato mundial na Burnaby Canada. Prensa di Aruba tabata testigo di e team dinamico na e TK5 na Corsou y prensa a mira pa nan mes y sa kico tur Aruba tin aden. Pa caba e aña Jourdé Klabér a sali e atleta di aña di Brazil Taekwondo Stichting cu un lista largo di premionan cu el a gana nacional y internacional.